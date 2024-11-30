觀影說劇／「白夜破曉」收官 衝破40億播放量

「白夜破曉」延續了「白夜破曉」人物設定和劇情。(取材自微博)

闊別七年，大陸硬派刑偵劇「白夜破曉」回歸，潘粵明、王龍正等「白夜追兇」原班人馬，打造原汁原味的續作。「白夜破曉」延續了前劇人物設定和劇情並繼續推進，講述了雙胞胎兄弟關宏峰和關宏宇追查真相，最終光明戰勝黑暗的故事。

新京報報導，七年前，「白夜追兇」橫空出世，成為網劇天花板，「白夜破曉」上線16小時全網播放量過億，最終以超過40億的播放量收官。

雖然從第一季結局到第二季開端，戲劇時間只過了125分鐘，而現實世界已經過了七年。在導演劉英劍看來，主創們像一群大學同窗：平時不用刻意聯繫，見面也無須客套，但有事的時候打個電話，所有人都會義無反顧地幫忙。

第二季的拍攝比第一季緊湊，但幾次圍讀會，團隊都願意犧牲自己的休息時間，聚到一塊聊。劉英劍形容「白夜」系列對他而言像一首老歌。「我們在大學時光中聽了一首歌，然後隔了十年沒聽，突然有一天聽到的時候，你會迅速回到那個時代。我看到這個戲的時候，可能會想起當時陪我一起看那個戲的人。」

據報導，為了尋回觀眾心中獨一無二的「那個味兒」，「白夜破曉」還找到七年前的演員服裝，透過拉片一比一還原了七年前的每一個場景。結構上，依然透過兄弟二人掩飾身分的主線和單元劇式的案件交織而成的套層式結構，製造出多重懸念；同時，持續的快節奏和敘事把控，迅速把觀眾捲入燒腦的案例中，以輕喜劇的元素和張弛有度的節奏形成豐富的觀感。

「白夜破曉」作為「白夜劇場」的扛鼎之作，承載著更大的願景。該劇總製片人張龍表示，「我們希望能夠帶給大家回味，照見現實的人性，照見命運的齒輪如何投射在每個角色身上。」