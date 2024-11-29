戲說從頭／「小巷人家」飆演技 石雲鵬愛上角色

石雲鵬在「小巷人家」中飾演外向跳脫的向鵬飛。(取材自微博)

年代生活情感劇「小巷人家」雖然大結局了，但相關話題仍然熱度不減。其中，從小住在大舅舅家，最後成為莊家真正一分子的向鵬飛非常出彩。他小時候經歷不少坎坷，懂事早熟，長大後知恩圖報，這個角色成年扮演者石雲鵬憑藉著出色的演技，把向鵬飛塑造得生動鮮活，贏得了許多觀眾的喜愛。

新京報報導，石雲鵬7歲時因為「眼神裡的憂鬱」被選中演了人生的第一部電影「暖情」，此後他一直是正午陽光劇集裡的熟臉孔。談到這次演的「小巷人家」，他形容向鵬飛是能把鈍感和敏感用得恰到好處的人。 「我欣賞鵬飛，因為他比我簡單直接多了。」

生活中的石雲鵬敏感慢熱，和外向跳脫的向鵬飛截然不同。他喜歡騎摩托車，享受一人一車獨處的空間。心裡亂的時候，他就騎摩托車去山裡、去海邊，一邊騎車一邊思考，把心態調整到一個舒服的狀態。

開拍前，石雲鵬熟讀了「小巷人家」劇本和小說，並愛上向鵬飛這個角色。 「小說本身寫得也很溫情，裡面有很多好玩的橋段，我常常看到鵬飛的一些出場就會不自覺地噗嗤一聲笑出來。」在石雲鵬看來，向鵬飛是能夠把鈍感和敏感用得恰到好處處的人，「他把這種特質用得很好。別人對他的好，他都記住，懂得知恩圖報。別人給他一分善意，他會十倍去還。

劇中有場戲，向鵬飛做木工學徒受欺負，師父還不給工錢。他大鬧一場之後被開除，回家被不知內情的大舅舅、大舅媽責怪不懂事，讓他去給師父道歉。面對大舅媽的關心，他一邊隱忍地哭，一邊訴說自己的委屈，情緒層層遞進，非常能讓人共情。這場哭戲備受稱讚。

石雲鵬說自己演的時候沒有想太多，自然而然就哭了。演之前先走了一遍戲，實拍看到演大舅媽的閻妮老師走進來，兩人眼神一對一，自己就感覺心裡有說不完的委屈，想跟大舅媽訴說。

石雲鵬坦言，他的性格跟向鵬飛並不相像。 「我很敏感，也比他內耗很多。向鵬飛在18歲的時候就能夠想清楚自己要走的路，比我18歲的時候對自我的認知要清晰很多。所以我很欣賞鵬飛，也很喜歡鵬飛，因為他比我簡單直接太多了」。

儘管從小演戲，石雲鵬對於要不要以演員為職業也有過猶豫。直到大學畢業被「北京人藝」錄取，他才從自我懷疑中走了出來，認定演員是自己這輩子的職業。 「我挺晚熟的，琢磨這些比較晚，沒有像向鵬飛一樣對自己有特別清晰的認知，是慢慢才走出這個狀態」。