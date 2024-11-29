我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

趙露思橫店甜點店突關閉 曾爆員工偷錢、搶店名糾紛

娛樂新聞組／綜合報導
愛吃甜點的趙露思在橫店投資開了一家甜點店，不過近日傳出關閉。(取材自微博)
愛吃甜點的趙露思在橫店投資開了一家甜點店，不過近日傳出關閉。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思除了演戲，愛吃甜點的她也在橫店投資開了一家甜點店。近日，這家名為Rosy While的店無預警關閉，讓不少粉絲感到驚訝。據悉，該店自開幕以來即是粉絲打卡聚集地，但這裡曾發生過前員工盜轉客人的錢到自己帳戶、店名被搶先登錄註冊等糾紛。

Rosy While共有三層樓，整間店都是趙露思親自監工裝修的，相當溫馨具巧思，最重要的是布置了許多拍照景點，包括「偷偷藏不住」中露過臉的大狐狸玩偶。

其實，Rosy While最初的店名叫做「RosyWyile」，是因為店內曾爆出員工在結帳時，偷偷將客人的錢匯入自己的戶頭，雖然最後遭到開除，但該員工離職後竟在網路上創辦與趙露思相同名字的甜點店，還早先一步將店名註冊，逼得趙露思不得不改店名。

不光如此，趙露思人紅是非多，甜點店販售的36元人民幣泡芙，也曾被網友抨擊天價，暗指趙露思根本就是假借開甜點店，實際在狠撈粉絲的錢，相關話題一度登上熱搜。逼得該店出面解釋原物料成本問題，亦得不少網友力挺。

Rosy While甜點店關門雖然讓不少粉絲感到遺憾，但據了解，該店已經在成都選址，擬開設新店，消息一出讓不少粉絲相當開心。

趙露思 投資

上一則

披頭四訪美紀錄片上架 重現天團親密時刻

下一則

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

延伸閱讀

趙露思甜點店突然關閉 曾爆前員工偷轉帳、搶商標風波…

趙露思甜點店突然關閉 曾爆前員工偷轉帳、搶商標風波…
趙露思是楊洋前女友？昔日情侶裝等「甜蜜證據」被挖出

趙露思是楊洋前女友？昔日情侶裝等「甜蜜證據」被挖出
趙露思是「楊洋前女友」？ 昔日穿情侶裝等「熱戀證據」曝光

趙露思是「楊洋前女友」？ 昔日穿情侶裝等「熱戀證據」曝光
誰說沒CP感？趙露思同框「戀人」彭冠英 網讚：太甜了

誰說沒CP感？趙露思同框「戀人」彭冠英 網讚：太甜了

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了