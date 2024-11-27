我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鯨出沒東河 海岸警衛隊籲船隻避讓

台北上海雙城論壇一波三折 台知情人士：避免被出補考題

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

娛樂新聞組／即時報導
網友直擊野生邱淑貞，身旁疑為她的老公沈嘉偉。（取材自小紅書）
網友直擊野生邱淑貞，身旁疑為她的老公沈嘉偉。（取材自小紅書）

以三級片「赤裸羔羊」走紅的邱淑貞，1999年嫁給富商沈嘉偉就淡出演藝圈，大女兒沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代，也開始在演藝圈活躍。過近日有網友在尼泊爾出席法會捕捉到野生邱淑貞，形容女神身材勻稱、氣質非凡，「美到不可思議」。

綜合媒體報導，網友到尼泊爾藍毗尼「千佛寺」參加開光儀式，現場集結許多信眾，其中一個還是性感女神邱淑貞。網友在小紅書曬出野生邱淑貞照，只見她綁著包頭、身穿襯衫現身，因為保養有道，皮膚白白滑滑，身材勻稱，56歲依舊擁有神級美顏。

邱淑貞與女兒沈月。（取材自微博）
邱淑貞與女兒沈月。（取材自微博）

該網友回憶，自己看到邱淑貞就興奮到胡言亂語，提出合照時，邱淑貞一口氣就答應，大讚女神超親民。除了合照之外，網友還曬出偷拍照，只見邱淑貞坐在椅子上休息，身邊男子轉過頭和她說話，外形神似邱淑貞老公沈嘉偉。

過往，邱淑貞常現身藏傳佛教僧人聚會，與仁波切吃飯。多年前有大陸媒體傳出，邱淑貞為生子繼承老公家業，曾前往尼泊爾探訪師父求生子祕方。對此，邱淑貞曾出席活動時澄清，她和老公從來就沒有強求生兒子，也沒有求神賜予，強調自己很滿足現在的生活。

邱淑貞自從嫁I.T時裝集團主席沈嘉偉後便專心做起少奶奶，照顧一家大小，篤信密宗的她一直善心爆棚，不時出錢出力支持慈善活動。

小紅書

上一則

「永夜星河」丁禹兮得罪誰了？沒了助理連保安都是借的

延伸閱讀

票價直逼周杰倫… 王鶴棣將在泰國開唱 網酸：不是音痴嗎？

票價直逼周杰倫… 王鶴棣將在泰國開唱 網酸：不是音痴嗎？
影壇3女神集體出遊 「親密床照」全曝光了

影壇3女神集體出遊 「親密床照」全曝光了
女神「白髮」直冒？黑眼圈舒淇真面目現形

女神「白髮」直冒？黑眼圈舒淇真面目現形
70歲林青霞也愛小鮮肉 女神送上愛的抱抱：大家都愛你

70歲林青霞也愛小鮮肉 女神送上愛的抱抱：大家都愛你

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
林更新（左）在「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲的學長，也是她的前夫。（取材自微博）

劉亦菲二搭「前夫」他為新劇爆瘦13公斤

2024-11-20 07:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30

超人氣

更多 >
退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝