「永夜星河」丁禹兮得罪誰了？沒了助理連保安都是借的

虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。（取材自微博）

陸劇95花女星虞書欣 與丁禹兮 主演的新劇「永夜星河」成爆款劇，不只多次登頂貓眼熱度冠軍、在騰訊站內熱度9天內破30000，微博 開分高達9.3，一時衝上熱搜。虞書欣的工作室曬出她美照時，搭配的文字卻引爆王鶴棣粉絲怒火。而丁禹兮因不再與經理人續約，公司不再派助理，身邊的保安還是跟虞書欣借的。

綜合媒體報導，虞書欣過去與王鶴棣主演「蒼蘭訣」爆紅，兩人CP名被網友稱為是「棣欣引力」，她與丁禹兮二搭演出古裝新劇「永夜星河」再創演藝高峰，完勝由趙露思、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」。

王鶴棣(左)和虞書欣在「蒼蘭訣」中CP感超強。(圖：愛爾達電視提供)

報導指，「永夜星河」推出延伸綜藝「閃耀的恒星」，期間更租用遊艇揚帆出海拍攝美景，又於海邊取景製造浪漫氛圍，吸引大批粉絲聞風而至追星。最後的環節是在海邊吃晚餐，劇組還請來婚禮佈置的廠商，將現場佈置得跟海島婚禮一般浪漫。虞書欣在延伸綜藝中，換了許多衣服，堪稱是她的個人時裝秀。工作室特別為虞書欣拍攝一系列美照，並在微博分享寫上：「清新旖麗，斑斕多彩，時刻釋放『欣』引力～。」，引發王鶴棣粉絲怒火，指虞書欣綑綁王鶴棣炒CP意味明顯，也讓虞書欣、丁禹兮CP粉非常不滿：「雖然你可能沒那意思，但我覺得很膈應。」「你知道現在還是熱播期嗎？」

虞書欣與丁禹兮主演的新劇「永夜星河」成爆款劇。(取材自微博)

而丁禹兮與經理人公司合約將到期，丁禹兮可能決定不再續約，被發現每天都梳同款髮型，兼戴上黑眶眼鏡，造型完全沒大有一線男星的派頭，身邊唯一的保安，都是跟虞書欣借來的。