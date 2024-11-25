趙露思新劇搭38歲的他 網憂「沒CP感」… 「這張照片」說明一切

趙露思被拍到騎著腳踏車的畫面。（取材自微博）

大陸人氣女星趙露思 二搭劉宇寧的電視劇「珠簾玉幕」日前收官，悲傷大結局讓不少觀眾哭翻，因此將注意力轉移到她正在拍攝的新劇。近日，趙露思與彭冠英合作的現代劇「戀人」正如火如荼拍攝中，從路透照可見，趙露思的新造型溫柔優雅，美出新高度，但有網友擔心，38歲的彭冠英和25歲的趙露思CP感不足，隨著兩人最新的同框照曝光，似乎解除了這個危機。

「戀人」講述家境不好的「阮妤」（趙露思飾），在25歲研究生畢業那一年，為了接爺爺來北京一起生活，拚命打工賺錢，在做兼職家教的那棟別墅裡，她遇見了即將結婚的「滕翊」（彭冠英飾），兩人產生惺惺相惜之情，但懸殊的身分和各自境遇，讓他們漸行漸遠。

從先前曝光的照片可見，打扮低調的趙露思甜美不減，但彭冠英帶有捲度的微長髮，被網友認為「既老氣又有年代感」，絲毫沒有「玫瑰的故事」中的菁英帥勁，並質疑兩人CP感不足。有網友甚至調侃，「趙露思怎麼咖越大搭檔的男人越老」。