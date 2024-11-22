50歲香港男神沒被老擊敗 「甩發福樣」帥回來

吳彥祖為時尚雜誌拍攝的畫報，掀起粉絲討論。(取材自微博)

香港 男神吳彥祖踏入50歲，近年頻頻被指顏值暴跌、外型發福，加上明顯髮線後移，整個人看上去蒼老不少。近期他以嶄新的型男姿態回歸，為中國大陸時尚雜誌拍攝，重拾昔日光芒，再次帥回來。

從雜誌曝光的封面照片中，吳彥祖坐在一艘小船上，以深色系西裝造型出鏡，外披西裝外套，整體風格極具魅力，散發濃厚的電影氛圍。

吳彥祖現年50歲，依然是許多人心目中的不敗男神。(取材自微博)

吳彥祖在社群上分享這次拍攝的心情：「這次拍攝很有趣，因為我以前喜歡乘坐香港的天星小輪。在修建隧道之前，它曾經是往返香港和九龍的唯一方式。天星小輪是逝去時代的最後遺跡之一。」在文字中流露對昔日香港的懷舊情懷，讓這組照片更添深度與意義。

網友紛紛稱讚吳彥祖「阿祖的顏值還是這麼抗打」、「我看彥祖也是風韻猶存」、「不開玩笑，在阿祖的顏值巔峰時期，連我都要避其鋒芒」、「成熟帥哥的殺傷力還是驚得小的們五體投地」。

吳彥祖近年頻頻被指顏值暴跌、外型發福。(取材自Instagram)

吳彥祖和陳冠希、余文樂被稱為香港「千禧男神」，三人都被拍到變老樣子。擁有高顏值、高䠷身材的吳彥祖雖然50歲，但仍是不少人心目中的男神。近幾年，他對於外貌、身材似乎疏於管理，他自自拍時不慎出現三層雙下巴，加上髮際線變高，一度讓不少網友直呼：「歲月是把殺豬刀！」這次封面拍攝，吳彥祖又帥回來了。