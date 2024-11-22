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吳奇隆超軟Q 年輕時後空翻 54歲還能秀空中一字馬

娛樂新聞組／綜合報導
吳奇隆大秀空中一字馬。（取材自微博）
吳奇隆大秀空中一字馬。（取材自微博）

自偶像團體「小虎隊」出身的男星吳奇隆，當年就以後空翻、一字馬等舞蹈紅透半邊天，現年54歲的他外型依舊維持極佳，絲毫看不出實際年齡，日前他在社群中曬出近照，其中一張「空中一字馬」再度讓網友沸騰。

吳奇隆近年將事業重心放在大陸，拍攝戲劇也參加綜藝節目錄製，演出「步步驚心」「四爺」暴紅的他，每每在社群平台發文，總會吸引大批粉絲到場支持。

吳奇隆模仿後面的太空人動作，柔軟度驚人。（取材自微博）
吳奇隆模仿後面的太空人動作，柔軟度驚人。（取材自微博）

近日他更新微博貼文，笑稱「十一月長這樣」，曬出的多張近照，只見吳奇隆身穿運動外套以及牛仔褲的照片，在草地上擺出各種搞怪姿勢拍照，最讓人驚訝的是，他還大玩空中「一字馬」，還有學太空人騰空的模樣，超強體力和核心，讓網友佩服他的體力還有柔軟度。

一系列畫面曝光後，吸引大批粉絲朝聖狂讚。網友直呼：「這皮膚還有體力，是半百的人嗎」、「太強大，年輕人都不一定可以做到」、「四爺狀態好棒」、「伯父的年紀，少年的體格」。

吳奇隆與大陸女星劉詩詩在2015年登記結婚，劉詩詩結婚生子後，淡出演藝圈將近6年，直到去年才以古裝劇「一念關山」成功復出，今年又開拍新戲「掌心」。兩人雖事業順遂，近幾年屢傳兩人婚變消息，甚至有狗仔爆料，兩人將在2025年上半年官宣離婚，並爆出「已分割財產」；不過兩人懶理傳聞，繼大陸狗仔拍到，吳奇隆一家三口現身商場的視頻，網友也直擊吳奇隆帶娃去買冰淇淋，證明兩人婚姻狀況仍相當穩定。

吳奇隆分享近照，依舊帥氣有型。（取材自微博）
吳奇隆分享近照，依舊帥氣有型。（取材自微博）

吳奇隆 劉詩詩 太空人

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