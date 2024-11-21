生日蛋糕藏現金 「賭徒」蔡卓妍驚呼：我好喜歡這個餡

劇組準備了一個獨特的生日蛋糕，配有撲克牌、籌碼、麻將及金幣等賀歲元素。（取材自Instagram）

賀歲片「祥賭必贏」日前正式殺青，劇組特意在片場為蔡卓妍（阿Sa）準備現金蛋糕提前慶生，阿Sa更爆料張繼聰拍戲笑到扭傷頸，現場充滿歡樂氣氛。

綜合港媒報導，當晚殺青戲於麻將館拍攝，阿Sa、張繼聰、吳家忻與胡楓（修哥）等演員齊聚片場慶祝，劇組準備了一個獨特的生日蛋糕，配有撲克牌、籌碼、麻將及金幣等賀歲元素，並藏有寓意「大紅大紫」的現金驚喜，阿Sa邊揭生日牌，邊拉出一張張紅色和紫色大鈔，驚喜萬分地說：「現金啊，是現金啊，我第一次收這樣的蛋糕， 好喜歡啊，喜歡那個餡，哈哈！」

電影轉眼已拍攝一個月，來到殺青日張繼聰難捨開工歡樂時光，每日都跟大家即興創作爆笑橋段，阿Sa則表示：「很久沒有拍一部電影的過程是這麼開心，每天都很期待上班，可以和大家玩啊，一起創作更多很好笑的情景和人物。 我覺得太棒了，有點捨不得。」