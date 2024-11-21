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「白夜追兇」續集法醫換角被罵翻 費啟鳴遭疑關係戶

娛樂新聞組／綜合報導
費啟鳴在「白夜追兇 2」飾演高智商的男法醫。（視頻截圖）
費啟鳴在「白夜追兇 2」飾演高智商的男法醫。（視頻截圖）

中國懸疑推理網劇「白夜追兇」2017年首部開分破9，2024年劇集分數還維持在8.9高分；觀眾期待續集等了7年，「白夜追兇2」終於開播；但說好的原班人馬回歸，女法醫高亞楠卻被換成費啟鳴飾演的男法醫，觀眾罵翻天，費啟鳴近期頻繁霸屏，也被質疑是資質平平，資源逆天的關係戶、資源咖。

「白夜追兇2」更名為「白夜破曉」，由潘粵明、王龍正、梁緣領銜主演，費啟鳴、鄂靖文特別出演。

「白夜追兇」當年開播，飾演雙胞胎兄弟關宏峰和關宏宇的潘粵明直接翻身，戲內戲外都挽回口碑。第二部時雖然雖然潘粵明、王龍正等主演「老了」，演技還是在線的。

但「白夜1」裡，技術一流、人狠話不多，角色很有魅力的女法醫是高亞楠，續集出場一個電話的功夫，就被安排去休養了。新法醫上場，是費啟鳴飾演的郜君然，角色特徵是智商149、情商低、無組織無紀律，簡單來說就是傲嬌天才，但他的演出被指像隻無頭蒼蠅，不知在忙些什麼。

單純換人為什麼讓觀眾如此逆反的，有影評指出，這個換角除了影響劇集走向，更令觀眾感到不滿的是，「能不能換個演技好一點的人」。

網路評論指出，費啟鳴是網紅出身，他的演技在「白夜追兇2 」中格格不入，彷彿在拍綜藝，一開口就讓人出戲。綜合媒體報導，有關法醫換人的相關話題少說也有四、五個，大家紛紛質問劇方到底為什麼換掉高亞楠。

有網友開扒費啟鳴履歷，發現他不是第一次參與換角；電視劇「二十不惑」續集換掉了好幾個男性角色，費啟鳴是其中之一。「永夜星河」中費啟鳴飾演的角色也有加戲的嫌疑；有網友吐槽他是不是關係戶？和何炅關係不一般？

呂曉霖在「白夜追兇 」飾演的女法醫角色深受觀眾歡迎。（取材自微博）
呂曉霖在「白夜追兇 」飾演的女法醫角色深受觀眾歡迎。（取材自微博）

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