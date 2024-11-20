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觀影看劇／陳偉霆穿越「太陽星辰」 馮德倫變複雜法醫

記者趙大智／綜合報導
陳偉霆飾演香港重案組員警。(圖／海棠果影業有限公司提供)
陳偉霆飾演香港重案組員警。(圖／海棠果影業有限公司提供)

由騰訊視頻、海棠果影業（香港）出品，陳偉霆、劉雅瑟領銜主演，馮德倫特別主演，謝君豪、周勵淇特邀主演，黃國強執導和唐耀良編劇的跨時空緝兇犯罪影集「太陽星辰」20日起登陸Netflix首播，並在全球多平台同步播出，也是首部Netflix全球首播亞洲犯罪劇集。

「太陽星辰」講述了90年代的香港重案組員警楊光耀（陳偉霆飾）在追查一宗連環凶案的過程中，意外穿越到2018年，與自己同齡的搭檔陳凱晴（劉雅瑟飾）攜手追查塵封多年的連環殺人案。在深入追查案件的過程中，楊光耀意外發現了案件背後的隱情，誓言要抓到真正的兇手，回到過去改變一切。

「太陽星辰」以新穎的元素穿插、扎實的質感呈現、緊湊的故事節奏也引發全球觀眾的期待。「太陽星辰」有經典的警匪題材，同時融入了時空穿越的元素，影集的時空從1993年跨越到2008年，呈現香港的過去和現在。

馮德倫演出帥氣法醫。(圖／海棠果影業有限公司提供)
馮德倫演出帥氣法醫。(圖／海棠果影業有限公司提供)

「太陽星辰」中的角色設定立體生動，飾演主角楊光耀的陳偉霆說：「他是一個非常執著於破案的人，把破案視為個人使命，也是重案組的主軸和靈魂人物，這個角色很不一樣。對於一個未婚也沒有當過父親的我來說，全都是新的體驗。」

馮德倫則用「複雜」來形容自己飾演的法醫「陳子俊」，「不僅是對妻子、女兒、楊光耀等人，這個角色對自己的職業跟社會的態度，都投注了獨特的情感。」

而對於首次飾演反派的凌文龍來說，麥志鴻這角色有著自己的世界觀：「麥志鴻是一個有點邊緣的小人物，他有一點認知障礙但也有他自己偏執的部分。」

馮德倫演出「太陽星辰」登陸Netflix全球首播。(圖／海棠果影業有限公司提供)
馮德倫演出「太陽星辰」登陸Netflix全球首播。(圖／海棠果影業有限公司提供)

香港 Netflix

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