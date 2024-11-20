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3度罹癌… 58歲大陸歌手得舌癌 恐將切掉半邊舌頭

娛樂新聞組／綜合報導
張咪積極抗癌，用最美好的樣子回歸螢光幕前，也鼓勵癌友不要放棄。(取材自微博)
張咪積極抗癌，用最美好的樣子回歸螢光幕前，也鼓勵癌友不要放棄。(取材自微博)

大陸知名歌手張咪日前於微博宣布一項噩耗，經檢查後確定自己罹患了舌癌。這是她從五年前罹患口腔癌後的第三個癌症，這次疾病可能奪走她的半邊舌頭。她坦言，「不太可能再唱歌了」。她稱，目前已經錄好了新歌，會在後續上線。

2019年張咪公開自己罹患口腔癌晚期的病情，由於腫瘤面積很大、擴散嚴重，當時的她呼吸困難、無法張嘴進食和說話，包括面部肌肉、舌頭、下顎骨、牙齒，整個口腔都被癌細胞侵蝕，痛苦不堪。病情最差的時候，醫院甚至下達了死亡通知。張咪還特地為自己的葬禮，準備了一條紅色的長裙以及遺照。

但是張咪沒有放棄，她積極頑強地與癌魔鬥爭，終於成功戰勝癌症。今年8月時開心告訴粉絲這幾年癌症沒有復發，「經過五年與病魔的抗爭，兩個癌症的晚期！今天我終於戰勝了病魔也戰勝了自己！我回來啦！我回來啦！我回來啦！」

距離這則「喜訊」不過才四個月，沒料到出現令人意外的消息。據張咪透露，她經過檢查得知自己罹患了舌癌，也是她從2019年確診癌症後的第3個癌症。

她在微博發文寫道，「人生究竟要經歷多少磨難才是盡頭，又一次挑戰生死，命運將如何安排？」

由於之後需要做手術，應該會切除半個舌頭，張咪擔心粉絲再也聽不到她的歌聲，所以她趁著自己還能完整說話的時候，預先錄了幾首歌曲，後續會在病房內放給粉絲聽。

「怎麼可能會得第三個癌呢？但我會一如既往地堅強勇敢。」張咪表示，一開始獲知再罹舌癌時很難接受簡直要崩潰，但是既然發生了就只好面對。

粉絲心疼也紛紛獻上祝福，「怎麼這麼難」、「對於歌手來說失去舌頭，身心都是極痛苦的」、「堅強的咪姐，心疼你！抱抱你」、「早日康復！您一定能戰勝病魔」、「安康歸來！我們等你」、「祝您早日康復，您的歌聲永遠在我心中」。

張咪公開自己五年前接受化療的模樣，自述被折磨的面目全非。(取材自微博)
張咪公開自己五年前接受化療的模樣，自述被折磨的面目全非。(取材自微博)

癌症 微博 癌細胞

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