馮德倫認了自己「複雜」陳偉霆「太陽星辰」驚喜回歸

馮德倫演出「太陽星辰」登陸Netflix全球首播。（圖／海棠果影業有限公司提供）

由騰訊視頻、海棠果影業（香港 ）出品，陳偉霆、劉雅瑟領銜主演，馮德倫特別主演，謝君豪、周勵淇特邀主演，黃國強執導和唐耀良編劇的跨時空緝兇犯罪影集「太陽星辰」將登陸Netflix 首播，並在全球多平台同步播出，也是首部Netflix全球首播亞洲犯罪劇集。

「太陽星辰」以新穎的元素穿插、紮實的質感呈現、緊湊的故事節奏也引發全球觀眾的期待。「太陽星辰」有經典的警匪題材，同時融入了時空穿越的元素，影集的時空從1993年跨越到2008年，需要呈現香港的過去和現在。以富有從前香港味道的唐樓、經典霓虹燈、和暖色為主的整體環境為主要視覺，帶領觀眾重返回到90年代的香港。

影集「太陽星辰」集結了相當豪華的演員陣容，卡司包括實力小生陳偉霆飾演不懈緝凶的楊光耀、第40屆金像獎影后劉雅瑟飾演高級刑警陳凱晴、還邀請到港劇型男馮德倫、第34屆金馬獎影帝謝君豪、港姐出身的周勵淇、第37屆金像獎最佳新演員凌文龍、第38屆金像獎最佳男配袁富華、第42屆金像獎以及第60屆金馬獎最佳男配角提名的黃梓樂等實力演員共同演出。影集會出現大量陪伴大家港片黃金時期的實力派演員，重溫港片巔峰年代。

「太陽星辰」中的角色設定立體生動，飾演主角楊光耀的陳偉霆表示：「他是一個非常執著於破案的人，把破案視為個人使命，也是重案組的主軸和靈魂人物，這個角色很不一樣。對於一個未婚也沒有當過父親的我來說，全都是新的體驗。」對於劉雅瑟來說，陳凱晴個性是「獨立、清醒、勇敢正義有原則」：「角色的跌蕩起伏人生和她複雜的個性矛盾讓我對角色充滿了期待。」

此外，馮德倫在形容自己飾演的陳子俊時，也同樣用到了「複雜」：「不僅是對妻子、女兒、楊光耀等人，這個角色對自己的職業跟社會的態度，都投注了獨特的情感。」而飾演葉誠的謝君豪則透露：「他就跟每一個普通人一樣，不同時期要做出不同抉擇，這些抉擇可能會影響他的一生。」而對於首次飾演反派的凌文龍來說，麥志鴻這角色有著自己的世界觀：「麥志鴻是一個有點邊緣的小人物，他有一點認知障礙但也有他自己偏執的部分。」他同時表達了這一角色的層次感：「他是一個非常有挑戰性，也非常令人感到唏噓的人物。」

「太陽星辰」講述了90年代的香港重案組員警楊光耀（陳偉霆飾）在追查一宗連環兇案的過程中，意外穿越到2018年，與自己同齡的搭檔陳凱晴（劉雅瑟飾）攜手追查塵封多年的連環殺人案，在深入追查案件的過程中，楊光耀意外發現了案件背後的隱情，誓言要抓到真正的兇手，回到過去改變一切。