戲說從頭／李沁「七夜雪」演女神醫 和曾舜晞從醫患變知己

李沁在劇中飾演的薛紫夜是藥師谷的主人。(取材自微博)

陸劇「七夜雪」講述了藥師谷谷主薛紫夜（李沁飾）結識霍展白（曾舜晞飾），各有執念的二人從針鋒相對，到成為惺惺相惜的知己，卻因各自背負的責任而難言愛意，最終天人永隔的故事。李沁日前表示，她和薛紫夜相似的地方是都比較獨立，給人第一眼的感覺比較高冷，但實際上是比較活潑熱情的人，「相對來說我可能更活潑開朗一些，更樂觀一點，隨遇而安，順其自然」。

新京報報導，劇中，薛紫夜身為藥師谷的主人，江湖裡傳她是有史以來最年輕的繼承人，醫術了得的女神醫。她原本是長安國手薛家之女，因被陷害而流放，最後成為藥師谷谷主。霍展白的到來，打破了薛紫夜平靜的生活，也讓她心中泛起了漣漪。在隨後的劇情中，薛紫夜八次伸手相救重傷的霍展白。

在李沁看來，「七夜雪」是一個集浪漫與遺憾於一體的故事，「薛紫夜內心炙熱柔軟，用自己的方式、自己的力量救贖和溫暖了許多人，是非常俠義的一個女性角色。」李沁坦言，薛紫夜很有故事感，外冷內熱，反差非常大。「她清楚地知道自己想要什麼，個性很鮮明，心裡有大愛，不止醫病，還醫人心。」

在開機之前，李沁先去看了「七夜雪」原著，也看了許多大家對於薛紫夜的評價。在她看來，薛紫夜這個角色比較慵懶和隨性，所以在表演的時候也注意了一下節奏，盡可能的隨心隨性一些。「例如她經常倚靠在榻上，比較享受自己的生活，看看醫書，喝喝茶，這些細節和愜意的狀態都是貫穿在整個劇中的。」

「薛紫夜太安靜了，有比較多的心理活動，」李沁坦言，這部分確實演起來會困難一些，「她話很少，所以情感表達也比較的淡，在遇到霍展白之後整個人物關係的變化，我覺得是需要比較細膩地去表現，讓觀眾感受到他們的感情在逐漸升溫。這個過程就需要做得細一點，各個階段兩個人物的相處有不同的狀態。」

劇中薛紫夜在對霍展白八次的醫治中，兩人暗生情愫。李沁表示，薛紫夜對霍展白就像是一面鏡子，兩人從醫生與病人到酒友知己，發現彼此是有共鳴的，薛紫夜被霍展白身上的俠義精神和樂觀向上打動到了。

薛紫夜與霍展白約定來年梅樹下共飲，卻未曾料到，這竟成了他們心中永遠的遺憾。劇中李沁印象最深刻的一場戲也正是「雪原的錯過」。在蒼茫的雪原上，霍展白和薛紫夜擦肩而過，霍展白不知道，他錯過了今後和薛紫夜樹下把酒言歡的生活。而薛紫夜也不知道，她沒有辦法見霍展白最後一面了，這也是「七夜雪」原著中的名場面。

李沁說，因為前期已經有很多的鋪墊了，兩個人之間的相處到了最後那一刻，會讓人覺得能量很強，「所以就會覺得很遺憾，很悲傷。」