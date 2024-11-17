「整形、被逼墮胎」…女友葉珂爭議多 黃曉明哽咽90度鞠躬道歉

葉珂黑料不斷。(取材自微博)

47歲大陸男星黃曉明 認愛32歲網紅葉珂，但公開承認後女方爆出「品牌抄襲」、「批伍佰陶喆歌猥瑣」、整形、過往婚姻情史也被挖出。葉珂近日發文宣布退出網路，而黃曉明自己也一度被爆「逼墮胎 、遭索上12億元人民幣(約1.6億美元)分手費」。不過後來爆料者稱「收律師函」，改口因虛榮心作祟亂講不實信息。兩人戀情曝光後爭議不斷。黃曉明日前出席新片活動時，提到私事爭議為此哽咽鞠躬道歉。

黃曉明日前出席電影「戴假髮的人」首映活動，談到近期爭議，坦言特別怕耽誤電影，內心很忐忑，對於來支持電影的人他非常感謝。

他並說：「這段時間發生了一些我自己的事情，影響了大家，我真的非常抱歉。內心真的很難過，其實大家給我的留言，我也都看到了，我自己也一定會處理好我自己的私人的事情，同時我也會努力把自己的估工作做好。拍更多好的影視作品獻給大家。我想再次跟大家說一聲對不起。」

他並90度鞠躬達15秒，身旁的人要將他托起來，黃曉明也搖頭拒絕。直到最後眾人相勸，黃曉明才抬頭。不過他表情相當難過，粉絲們看了不忍心，頻頻在台下喊「加油」、「你沒有錯」，給黃曉明鼓勵。