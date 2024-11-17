票價直逼周杰倫… 王鶴棣將在泰國開唱 網酸：不是音痴嗎？

王鶴棣將在泰國開演唱會，引起網友熱議。(取材自微博)

憑藉電視劇「蒼蘭訣」、「以愛為營」暴紅的大陸男星王鶴棣，除了演戲和上綜藝，近日傳出將在泰國 舉辦個人演唱會。消息一出，引來不少網友質疑「他不是音痴嗎？」還有人發現，他的演唱會門票甚至高於周杰倫 、林俊傑等大咖，引發網友熱議。

非科班出身的王鶴棣，早前曾被質疑過演技，他的歌聲更是讓人不敢恭維。據悉，王鶴棣曾和沈月同台合唱周杰倫的「告白氣球 」，沒想到他除了跑調，還一度忘了舉麥克風，成為不可抹滅的「黑歷史」。

對於他這次要在泰國開演唱會，不少網友質疑，「他不是音痴嗎？」、「他會在演唱會上唱什麼歌」。

而在票價部分，網傳分別為680元人民幣(約94美元)、980元、1300元、1880元、1980元、2380元，甚至高於周杰倫、林俊傑等一線歌手的票價，遭到網友吐槽，明明不是專業歌手，票價卻開得比許多大咖歌手都還高，「是在割韭菜嗎？」，甚至引起粉絲脫粉。

有粉絲表示，王鶴棣應該精進演技拍新劇，不能一直吃「蒼蘭訣」中「東方青蒼」的老本，否則很快就會跌落頂流寶座。

據悉，王鶴棣2017年因參加優酷偶像真人秀「超次元偶像」獲得總冠軍出道演藝圈。多年來，他一直沒有放棄歌手夢，尤其專攻Rap。他年初與宋茜登上湖南衛視表演「屋頂著火」的唱跳舞台，在YouTube觀看次數破百萬；還在音樂真人秀「說唱夢工廠」中擔任夢想見證官，以及發行了「燒」、「湖邊迪斯科」單曲。