我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

24歲女星躍登金雞獎最年輕影后 黑幕、「資源咖」衝熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
24歲的李庚希是最年輕的金雞獎影后。（新華社）
24歲的李庚希是最年輕的金雞獎影后。（新華社）

2024年金雞百花電影節暨第37屆中國電影金雞獎頒獎儀式日前在福建廈門舉行，最佳男女主角由雷佳音、李庚希奪下。不過，對於李庚希擊敗一票實力派演員，成為金雞獎最年輕影后，網友質疑聲不小，頒獎時台下更有人直接喊黑幕，「金雞離譜」、「資源咖」相關話題也登上熱搜。

其他獎項部分，陳凱歌獲最佳導演獎，張藝謀導演的「第二十條」拿下佳長片獎，最佳男女配角則由「三大隊」中馬振坤飾演者王驍和「搭船而去」中蘇念真扮演者劉丹獲得。

但頒獎前出現了一個烏龍，趙麗穎以「第二十條」入圍女配角獎。在典禮舉辦前，廈門廣電官方微博就已發出恭喜她得獎的文章，被認為是得獎名單提前外洩。沒想到揭曉得獎者時，卻不是她。官方微博事後解釋準備了所有人的祝賀文，準備一得知結果就發送，沒想到手滑誤發。

隨著獲獎名單出爐，實力派演員的落選也引發網友不滿，有人甚至直言是「遺珠」最多的一年金雞獎。

其中，獲得影后的李庚希是個00後，出道6年的她今年才24歲，是最年輕的金雞獎影后。有網友表示，李庚希在「我們一起搖太陽」中的表現並不突出，甚至不如另一位入圍者馬麗。

而網上也傳出，李庚希憑藉爸爸和徐靜蕾是好朋友，被簽為旗下藝人。徐靜蕾並親自特訓李庚希十個月教她演戲，讓她當上公司出品電視劇的女主角。一時間，內幕、資源咖、金雞離譜等相關話題竄上熱搜。

據悉，李庚希最讓人印象深刻的就是2019年「小歡喜」中的英子一角。之後，她陸續演過「雪中悍刀行」、「漫長的季節」等劇，並擔綱冬奧劇「超越」女一。

她在「我們一起搖太陽」中的演出，被評審評論鮮活生動地刻畫出片中人物的痛苦與堅韌、抗爭與希冀，在微妙表情動作中傳遞情感變化，展現出一名青年演員在表演上的敏銳與成熟。

雷佳音獲得金雞獎最佳男主角獎。(新華社)
雷佳音獲得金雞獎最佳男主角獎。(新華社)

入圍 微博 趙麗穎

上一則

翁倩玉憶當年奪獎爆哭 難忘西城秀樹「這個」暖舉

延伸閱讀

趙麗穎必拿獎？金雞獎名單外洩出包 結果超尷尬

趙麗穎必拿獎？金雞獎名單外洩出包 結果超尷尬
「金雞獎」遺珠最多的一年？ 24歲李庚希封后…「資源咖」上熱搜

「金雞獎」遺珠最多的一年？ 24歲李庚希封后…「資源咖」上熱搜
雷佳音金雞獎稱帝 李庚希成首個00後影后 陳凱歌獲最佳導演獎

雷佳音金雞獎稱帝 李庚希成首個00後影后 陳凱歌獲最佳導演獎
「影后」飾演史艾瑪男友 林依晨師弟摃楊謹華「她超凶」

「影后」飾演史艾瑪男友 林依晨師弟摃楊謹華「她超凶」

熱門新聞

鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

2024-11-07 20:35
楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」收視、口碑皆不如預期。(取材自微博)

怕被「狐妖小紅娘」拖累？ 劉詩詩新戲傳「因為楊冪」被迫改名

2024-11-11 21:30
宋再臨。圖／摘自朝鮮體育

韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書 他IG留「開始漫長旅程」

2024-11-12 11:41
楊紫(左)曾在活動上和馮楚軒合影。(取材自微博)

楊紫被實名爆料「陪睡」上位 … 網友炸鍋 律師秒發聲「提告」

2024-11-13 20:29
舒淇、林心如、林熙蕾夢幻聯動出國遊玩。（取材自Instagram）

影壇3女神集體出遊 「親密床照」全曝光了

2024-11-16 07:30

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕