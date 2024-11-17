24歲女星躍登金雞獎最年輕影后 黑幕、「資源咖」衝熱搜

24歲的李庚希是最年輕的金雞獎影后。（新華社）

2024年金雞百花電影節暨第37屆中國電影金雞獎頒獎儀式日前在福建廈門舉行，最佳男女主角由雷佳音、李庚希奪下。不過，對於李庚希擊敗一票實力派演員，成為金雞獎最年輕影后，網友質疑聲不小，頒獎時台下更有人直接喊黑幕，「金雞離譜」、「資源咖」相關話題也登上熱搜。

其他獎項部分，陳凱歌獲最佳導演獎，張藝謀導演的「第二十條」拿下佳長片獎，最佳男女配角則由「三大隊」中馬振坤飾演者王驍和「搭船而去」中蘇念真扮演者劉丹獲得。

但頒獎前出現了一個烏龍，趙麗穎 以「第二十條」入圍 女配角獎。在典禮舉辦前，廈門廣電官方微博 就已發出恭喜她得獎的文章，被認為是得獎名單提前外洩。沒想到揭曉得獎者時，卻不是她。官方微博事後解釋準備了所有人的祝賀文，準備一得知結果就發送，沒想到手滑誤發。

隨著獲獎名單出爐，實力派演員的落選也引發網友不滿，有人甚至直言是「遺珠」最多的一年金雞獎。

其中，獲得影后的李庚希是個00後，出道6年的她今年才24歲，是最年輕的金雞獎影后。有網友表示，李庚希在「我們一起搖太陽」中的表現並不突出，甚至不如另一位入圍者馬麗。

而網上也傳出，李庚希憑藉爸爸和徐靜蕾是好朋友，被簽為旗下藝人。徐靜蕾並親自特訓李庚希十個月教她演戲，讓她當上公司出品電視劇的女主角。一時間，內幕、資源咖、金雞離譜等相關話題竄上熱搜。

據悉，李庚希最讓人印象深刻的就是2019年「小歡喜」中的英子一角。之後，她陸續演過「雪中悍刀行」、「漫長的季節」等劇，並擔綱冬奧劇「超越」女一。