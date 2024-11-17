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葉珂害的？黃曉明「戴假髮的人」翻車 首日票房才210萬元…

娛樂新聞組／即時報導
黃曉明在「戴假髮的人」中顛覆形象，讓人快要認不得。(取材自微博)
黃曉明在「戴假髮的人」中顛覆形象，讓人快要認不得。(取材自微博)

由大陸男星黃曉明主演的電影「戴假髮的人」近日上映，沒想到票房遇冷，首映日排片占7.2%，不算太低，但票房才210萬元，可說是極度慘淡，甚至輸給「哈利波特與混血王子」、「海上鋼琴師」等重映舊片。有網友表示，黃曉明票房翻車恐怕和女朋友葉珂脫不了關係，畢竟看到黃曉明就下意識想到葉珂近日種種風波。

「戴假髮的人」由黃曉明、王影璐主演，講述一個歷經三次法考落榜的大專畢業生孟中，在一次雨夜，將內心積壓已久的苦悶與憤怒發洩在一個神秘醉漢身上。隨著時間流逝，孟中從一個失意的年輕人成長為一名備受尊敬的公益律師。但在他的背後，總有一個神秘人默默關注著他的一舉一動。

據悉，黃曉明為了詮釋這個角色，刻意減重13公斤，在形象上也做出極大犧牲，變成禿頭、絡腮鬍大叔造型，堪稱黃曉明演藝生涯中最具顛覆性、挑戰性的一次演出。

不過，該片一上映就引發爭議，不僅票房低於預期，口碑也不如預期，有觀眾表示，電影的情節過於套路化，根本稱不上是懸疑片。

還有網友分析，「戴假髮的人」票房仆街是因為黃曉明近日緋聞實在太敗好感了，讓人提不起興趣看他的電影。據悉，黃曉明自從與網紅葉珂官宣後，口碑立即急速下降。再加上「珂言珂語」引發軒然大波，黃曉明也被捆綁，自然影響新片票房成績。

黃曉明 哈利波特 緋聞

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