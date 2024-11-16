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趙麗穎必拿獎？金雞獎名單外洩出包 結果超尷尬

記者陳穎／即時報導
趙麗穎短髮造型出席金雞獎。（取材自微博）
趙麗穎短髮造型出席金雞獎。（取材自微博）

第37屆中國電影金雞獎頒獎典禮於16日揭曉，年僅24歲的李庚希以「我們一起搖太陽」一舉拿下影后，也是該獎史上最年輕的影后。她在片中飾演尿毒症患者，與重病男主角契約結婚後，開始互相依靠，上演一段生死之戀，但網友認為她拿獎是爆冷門。

最慘的是趙麗穎，她以「第二十條」入圍最佳女配角，晚會開始前疑似名單外流，直接確定由她拿下女配角，最後得獎的竟又不是她，讓所有人尷尬到極點。

影帝則由「第二十條」雷佳音擊敗林保怡、王一博等勁敵獲得，不過網友認為他戲分還有角色都不是太顯眼，就這樣難講懷疑有「黑幕」，結束後「金雞離譜」一詞更直接衝上微博熱搜，網友紛紛狠酸金雞獎「金雞變野雞了」。

第37屆金雞獎得獎名單

最佳影片：「第二十條」

評委會特別獎：「志願軍：雄兵出擊」

最佳導演獎：陳凱歌「志願軍：雄兵出擊」

最佳男主角：雷佳音「第二十條」

最佳女主角：李庚希「我們一起搖太陽」

最佳女配角：劉丹「乘船而去」

最佳男配角：王驍 「三大隊」

最佳編劇獎：韓延、李弗「我們一起搖太陽」

最佳攝影獎：鐘銳、錢添添「熱烈」

最佳音樂獎：彭飛「三大隊」

最佳美術獎：趙學昊「飛馳人生2」

最佳剪輯獎：周肖林、申奧「孤注一擲」

最佳錄音獎：王鋼、劉曉莎「飛馳人生2」

最佳外語片獎：「奧本海默

最佳紀錄/科教片獎：「里斯本丸沈沒」

最佳導演處女作獎：張裕笛「倒倉」

最佳中小成本電影獎：「又是充滿希望的一天」

最佳戲曲片獎：「安國夫人」

最佳美術片獎：「守龍者」

最佳兒童片獎：「屋頂足球」

李庚希以「我們一起搖太陽」一舉拿下影后。（取材自微博）
李庚希以「我們一起搖太陽」一舉拿下影后。（取材自微博）

入圍 奧本海默 微博

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