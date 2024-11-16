趙麗穎必拿獎？金雞獎名單外洩出包 結果超尷尬
第37屆中國電影金雞獎頒獎典禮於16日揭曉，年僅24歲的李庚希以「我們一起搖太陽」一舉拿下影后，也是該獎史上最年輕的影后。她在片中飾演尿毒症患者，與重病男主角契約結婚後，開始互相依靠，上演一段生死之戀，但網友認為她拿獎是爆冷門。
最慘的是趙麗穎，她以「第二十條」入圍最佳女配角，晚會開始前疑似名單外流，直接確定由她拿下女配角，最後得獎的竟又不是她，讓所有人尷尬到極點。
影帝則由「第二十條」雷佳音擊敗林保怡、王一博等勁敵獲得，不過網友認為他戲分還有角色都不是太顯眼，就這樣難講懷疑有「黑幕」，結束後「金雞離譜」一詞更直接衝上微博熱搜，網友紛紛狠酸金雞獎「金雞變野雞了」。
第37屆金雞獎得獎名單
最佳影片：「第二十條」
評委會特別獎：「志願軍：雄兵出擊」
最佳導演獎：陳凱歌「志願軍：雄兵出擊」
最佳男主角：雷佳音「第二十條」
最佳女主角：李庚希「我們一起搖太陽」
最佳女配角：劉丹「乘船而去」
最佳男配角：王驍 「三大隊」
最佳編劇獎：韓延、李弗「我們一起搖太陽」
最佳攝影獎：鐘銳、錢添添「熱烈」
最佳音樂獎：彭飛「三大隊」
最佳美術獎：趙學昊「飛馳人生2」
最佳剪輯獎：周肖林、申奧「孤注一擲」
最佳錄音獎：王鋼、劉曉莎「飛馳人生2」
最佳外語片獎：「奧本海默」
最佳紀錄/科教片獎：「里斯本丸沈沒」
最佳導演處女作獎：張裕笛「倒倉」
最佳中小成本電影獎：「又是充滿希望的一天」
最佳戲曲片獎：「安國夫人」
最佳美術片獎：「守龍者」
最佳兒童片獎：「屋頂足球」
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