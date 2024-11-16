我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

何超儀泰國拿魅力女星獎 笑稱「有人為我平反」

記者陳穎／綜合報導
何超儀(左)獲頒曼谷國際電影節「最具魅力女星」，曼谷副市長頒獎給她。（圖／852Films提供）
何超儀(左)獲頒曼谷國際電影節「最具魅力女星」，曼谷副市長頒獎給她。（圖／852Films提供）

港星何超儀今年演出日本恐怖電影「怨泊」深受國際影壇肯定，隨著電影跑遍世界各地的國際影展。該片最近入選第16屆曼谷國際電影節，她也受邀電影節選定作為「焦點影人」，特別放映她主演的好萊塢史詩電影 「Rajah」以及她監製的音樂紀錄電影「尋找極致的快樂：冰與火」，驚喜的是她日前出席電影節開幕式獲頒「最具魅力女星」大獎，不只表揚她在影壇上多年的貢獻，更肯定了她的美貌及演戲魅力，她自曼谷副市長手中受獎，深感榮幸，感謝大會給予肯定，打趣笑說：「事實證明我是美女，只是不知道為何香港導演都喜歡找我演醜的角色，現在終於有人為我平反！」

在拍完日本恐怖電影「怨泊」之後，何超儀決心暫時不再拍攝恐怖片。她接受泰國媒體訪問時，鬆口透露接下來的作品將是動作片，她在片中擔任女主角，而同公司的男神藝人Iman是男主角，兩人將有多場互相對打的場面。最近兩人正在為電影接受一連串的武術訓練，她稱讚對方學武術很有毅力，很快就把動作學會，更打趣笑說：「其實很多時候都是我督促他練習，而我在一旁『觀摩』，當『無』術指導！」由於兩人身高相差25公分，她認為打戲的畫面會很有趣，自嘲：「一高、一矮，我要跳起來才打得到他！」

有泰國記者敲碗許願何超儀開拍動作片時來泰國取景，她坦言「會認真考慮」，也期待有機會與認識很久、非常欣賞的泰國動作巨星東尼嘉合作，對方時常推薦她泰國有很好的動作片資源，一直叫要她來泰國拍動作片，這次或許是很好的機會一起合作。

Iman深受泰國當地的記者喜愛，不時聽完他講話就一陣尖叫，讓他害羞不已。何超儀與老公陳子聰為他規畫一連串的演藝訓練，包括演戲及唱歌，每天的上課時間排好排滿，讓陳子聰笑說：「Iman可能累到想打我！」其實Iman覺得非常充實，「我現在學的東西是我過去沒有想像過的，開拓了我的眼界，他們是我的良師，我非常感謝他們給我這個機會，開啟了我人生新的一頁。」

何超儀(中)與監製老公陳子聰(右)、男神新人IMA出席曼谷國際電影節，三人俏皮合...
何超儀(中)與監製老公陳子聰(右)、男神新人IMA出席曼谷國際電影節，三人俏皮合照。（圖／852Films提供）

泰國 日本 香港

上一則

隋棠氣到對「女兒」呼巴掌 影集片段流出 網路熱議

下一則

陳庭妮不當影后老鼠屎 「跳垃圾箱」片段自願重拍

延伸閱讀

好敢穿…「永夜星河」女星「肚兜裝no bra裸背」

好敢穿…「永夜星河」女星「肚兜裝no bra裸背」
泰國人慶祝水燈節 環保意識抬頭

泰國人慶祝水燈節 環保意識抬頭
美國將4件具有3000年歷史的文物歸還泰國

美國將4件具有3000年歷史的文物歸還泰國
泰國河馬「彈跳豬」暴紅 僧侶加持造型佛牌 下場曝光

泰國河馬「彈跳豬」暴紅 僧侶加持造型佛牌 下場曝光

熱門新聞

鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

2024-11-07 20:35
32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了

2024-11-07 06:00
沈春華向外界報平安。圖／摘自臉書

沈春華驚傳上海機場重摔 圍巾絞入行李輸送帶1秒勒頸

2024-11-08 13:21
楊冪主演的「狐妖小紅娘月紅篇」收視、口碑皆不如預期。(取材自微博)

怕被「狐妖小紅娘」拖累？ 劉詩詩新戲傳「因為楊冪」被迫改名

2024-11-11 21:30
謝玲玲曬出梁安琪（左）、靳羽西（右）同框照。(取材自Instagram)

初代瓊瑤女神與2名女人合照 網：3人身家讓人驚掉下巴

2024-11-09 06:00

超人氣

更多 >
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌
房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」