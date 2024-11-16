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嫁秦昊9年 伊能靜突想上離婚節目

娛樂新聞組／綜合報導
伊能靜與秦昊結婚9年。（取材自微博）
伊能靜與秦昊結婚9年。（取材自微博）

台灣資深藝人伊能靜2015年與小10歲的大陸男星秦昊結婚，婚後育有女兒「小米粒」。10月她曾在直播中強調自己與老公沒有白頭偕老想法，最近伊能靜又忽然在節目中許願想上離婚綜藝，驚呆所有人。

伊能靜近來上真人秀節目「我們戀愛吧6」當觀察員，最新一集中，幾位素人坐著房車去旅遊，風景相當優美。楊迪隨口表示，上回看見這樣優美的風景，是在另一平台的離婚節目裡。怎料伊能靜語出驚人接話：「我好想去那節目。」把其他人都嚇一大跳，因為會參加離婚真人秀節目，通常是情感有危機或是已經分開的夫妻。

伊能靜被問到為何想參加的原因，她笑說：「想參觀人家離婚。」其他人一聽到這個答案，才鬆一口氣。

伊能靜10月在直播時曾談到，「我跟秦先生（秦昊）沒有白頭偕老的想法，我跟他也沒有那種一定要鎖死一輩子的想法。現在的我認為活在當下，然後把當下這個自己做好，不斷成為發光的自己這件事情是更重要的。」伊能靜沒有「白頭偕老」的想法，當時引起不少網友猜測，她是不是婚姻出現了問題。

其實，伊能靜在2022年底就曾傳過婚婚姻亮紅燈，當時伊能靜在社交平台PO出一張泛淚照片，並說「我把眼淚含在眼眶裡，因為我知道，掉下來就輸了」，又被發現夫妻二人的微博帳號搜索不到對方的相關訊息，再加上男方被媒體拍到與其他女子用餐，當時一度盛傳他們婚變。

伊能靜想上離婚節目，理由是想參觀人家離婚。（取材自微博)
伊能靜想上離婚節目，理由是想參觀人家離婚。（取材自微博)

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