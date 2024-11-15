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金城武消失7年疑被飛機上捕獲 網猜是另一位性格男星

記者陳建嘉／即時報導
金城武日前曾代言手遊廣告。(福隆提供)
金城武日前曾代言手遊廣告。(福隆提供)

金城武已有7年未推出新作品，今年2月傳出閃娶日本女主播，所屬經紀公司立即否認，2個月前，日本周刊又驚爆開價他2億日幣（約130萬美元）出售沖繩老家豪宅，他的經紀公司也否認，最近又爆出已回家鄉種田，而有網友最近在社群發文，自稱在搭機時偶遇金城武，還曝光一張側臉照片，引發網友爭議。

這名網友在小紅書以「竟然在京滬出差航班上偶遇金城武！」為題發文，並附上一名戴著毛帽穿著格紋西裝男子的側顏照，只見該男與金城武一樣擁有高聳鼻子、落腮鬍，寫文表示「...是不可能的啦哈哈，但真的好像金城武and高以翔，又高又壯，要不是坐在經濟艙我就信了，下飛機的時候空姐都在偷瞄。」

網友紛紛表示「仔細看，不是金城武，只是有點像，但一定是個大帥哥」、「阿武現在在日本老家鄉下隱居務農了」、「有點像...又不太像」、「哎...被忽悠了最近好想金城武啊！他什麼時候能出來啊？」、「不可能，金城武都不出門的」。

有網友在飛機上遇見神似金城武的男子。(翻攝自小紅書)
有網友在飛機上遇見神似金城武的男子。(翻攝自小紅書)

由於該照片在網路上引發激烈討論，讓該名網友驚訝回應：「真的沒想到一張照片在大家眼裡居然能像這麼多人，確實證明了一千個人眼裡有一千個哈姆雷特！」至於該男到底是誰，有人指出應該是中國大陸演員倪寒盡，但還未獲證實。

有網友認為機上男子應該是大陸演員倪寒盡。(摘自倪寒盡微博)
有網友認為機上男子應該是大陸演員倪寒盡。(摘自倪寒盡微博)

金城武被爆現在在種田。(本報資料照片)
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小紅書 金城武

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