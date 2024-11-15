「小巷人家」懷舊風喚醒年代記憶 獲封中版「請回答1988」

林棟哲是「小巷人家」中的開心果。（取材自微博）

「春天去園林看花，夏天吃炒肉團子；買東西去觀前街，下館子上松鶴樓。」正午陽光出品的年代生活劇「小巷人家」正在熱播，豆瓣開分8.2分。攝影出身的導演張開宙，用柔和細膩的鏡頭，將蘇州小巷的平凡生活處理得溫暖而有韻味，喚醒了許多觀眾的年代記憶。而「小巷人家」也獲封中國版「請回答1988」。

揚子晚報報導，劇中有蘇州小巷人家生活的溫情，還有耳熟能詳的蘇州美景、美食。儘管取景地不在蘇州，但劇中以蘇州為背景，提及蘇州眾多歷史景點，化身蘇州文旅宣傳片。

該劇劇情設定在恢復高考、知青返城的1970年代末，以蘇州棉紡廠生活為切入點，演繹兩戶人家在時代巨變下的小巷生活：熱心仗義的宋瑩（蔣欣飾）和隱忍賢惠的黃玲（閻妮飾）結為閨密，一起度過生活的酸甜苦辣。又由兩個女人衍生出兩個家庭、巷子裡的數戶人家，將這群平常人的人生細密書寫。

小說本身就是對上世紀70年代末工人生活的溫情回憶，從恢復高考到單位分房、知青返城，劇集忠實還原了當時社會的真實細節，包括院子裡的蛇瓜、小巷中孩子的嬉戲，還有工人們互幫互助的鄰裡關係，令人彷彿置身其中。

劇中小演員的表現帶來驚喜，其中以童年「林棟哲」最有戲，不少觀眾表示，「林棟哲一哭我就想笑」。有一段演到筱婷過生日，宋瑩和黃玲帶著筱婷「拋棄」家裡的男人去松鶴樓吃「獨食」。林棟哲跟蹤到飯館，大喊宋瑩「拋夫棄子」「背信棄義」。讓不少觀眾笑翻。

上大學後的林棟哲也專門推薦過蘇州，「沒去過蘇州太可惜了，我爸說，學建築的都應該去一趟蘇州，看園林得春天去，拙政園有玉蘭花、紫藤花，滄浪亭也有玉蘭花…一定要吃炒肉釀團子，餡料三葷四素，有蝦有肉有筍，又鮮又嫩…黃天源的玫瑰花餅、豆沙餡梅花糕、海棠糕、鮮肉月餅；採芝齋有椰香百合酥、玫瑰酒釀餅、豆沙酒釀餅、鹹蛋黃鬆餅；葉受和的松仁棗泥麻餅、襪底酥、滷汁豆腐乾…」幾乎列出蘇州美食打卡清單。讓不少觀眾表示，「想來一趟蘇州了」。