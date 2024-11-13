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頂流的底氣…肖戰個人專輯「我們」 上線20分鐘熱度破億

娛樂新聞組／即時報導
肖戰新歌「我們」上線不到20分鐘，熱度飆破1億。（取材自微博）
肖戰新歌「我們」上線不到20分鐘，熱度飆破1億。（取材自微博）

陸劇男神肖戰與王一博搭檔演出「陳情令」暴紅，又以「慶餘年」成為流量男神，但他當年以男團X玖少年團主唱正式出道；肖戰12日發行最新實體專輯「我們」，一小時內就破130萬人預約搶聽，還寵粉開放線上免費收聽，粉絲讚嘆這就是「頂流的底氣」。

肖戰新歌「我們」上線不到20分鐘，熱度飆破1億，同時在線收聽人數高達110萬，衝破中國音樂平台QQ音樂的歷史紀錄；肖戰在MV一人分飾兩角，終於一償宿願演了反派，也讓粉絲超驚喜。

封面主打亮眼的紅色，根據專輯文案介紹，深紅的線條交織成「W」和「M」，如同「我」與「我們」的迴旋與牽引。演唱者手握一方紅色，象徵溫度，連結「我們」之間看不見的情感之線；紅色投影打在有些灰階的白牆上，象徵著我們每個人的經歷，都會於時空中不著痕跡地留下印記。

肖戰2019年在「慶餘年」演出「言冰雲」，並獻唱片尾曲「餘年」，「慶餘年」後來成了爆款，「餘年」熱度也居高不下；還有樂評人表示別輕易嘗試演唱「餘年」〉，因為整首歌有20個轉調，非常考驗演唱功力，間接肯定肖戰的唱功。

至於有評論指出，頂流肖戰的新歌難聽，但也有評論指出，肖戰「歌手」身分的可能性遠比想像的更大，肖戰的聲音在特別真摯，新歌難聽？該是難唱才對。

陸劇男神肖戰發行最新實體專輯「我們」。（取材自微博）
陸劇男神肖戰發行最新實體專輯「我們」。（取材自微博）

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