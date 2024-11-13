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虞書欣新劇「永夜星河」微博開9.3分 禹兮戀流量破5億

娛樂新聞組／綜合報導
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。（取材自微博）
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。（取材自微博）

騰訊視頻、恆星引力出品的「永夜星河」原本不被看好，開播後各項數據持續狂飆，不只多次登頂貓眼熱度冠軍、在騰訊站內熱度9天內破30000，微博開分高達9.3，一時衝上熱搜。

虞書欣過去與王鶴棣主演仙俠劇「蒼蘭訣」，和張凌赫合演「雲之羽」暴紅，躍升中國戲劇女神。她與丁禹兮二搭的古裝新劇「永夜星河」收視、口碑雙炸，打敗同檔期由趙露思、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」，登頂中國貓眼陸劇熱度榜，播放量也在日前破5億，以及豆瓣獲7.7高分。

丁禹兮日前在綜藝上被問到惹虞書欣生氣要哄多久，丁禹兮開撩回「一生」，全網嗑翻。此外，他日前還光顧拼豆店，拼了2隻虞書欣飾演的「凌妙妙」肖像，以及一隻自己飾演的「慕聲」，明顯是多做想送給虞書欣當情侶吊飾，連戲外對虞書欣都甜炸。

丁禹兮知名度大開之後，早前的知名場面也曝光，早期錄製綜藝節目時需要打包自己的行李箱，在等待期間他看到一些貼紙標籤，直接把「易碎」貼在自己身上。

香港01報導，這部劇在騰訊視頻開播僅五天便豆瓣開分7.5，是2024年豆瓣開分最快的古裝劇，也是2024年開分最高的古裝奇幻劇；前不久還有媒體表達對古偶劇觀眾流失的擔憂，「永夜星河」以超過15萬的豆瓣打分人數、持續占據酷雲全端熱度第一名、彈幕互動量突破8000萬打破疑慮。

丁禹兮在「永夜星河」的古裝扮相很受粉絲喜愛。（取材自微博）
丁禹兮在「永夜星河」的古裝扮相很受粉絲喜愛。（取材自微博）

趙露思 香港 微博

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