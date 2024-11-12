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「賣貨是給自己機會」 伊能靜談直播說當藝人風險高

娛樂新聞組／綜合報導
伊能靜認為，相較於當賣貨主播，當藝人「風險太高」。(取材自微博)
伊能靜認為，相較於當賣貨主播，當藝人「風險太高」。(取材自微博)

娛樂圈中，明星直播帶貨不算新鮮事，其中，女星伊能靜可說是其中佼佼者。近日，伊能靜在社交平台上談到她對藝人直播帶貨的看法，坦言，相較於當賣貨主播，當藝人「風險太高」。

伊能靜不只是歌手、演員，加入直播帶貨行列後，更是開啟另一扇窗。據悉，她的直播間叫「一個人的房間」，而她充滿家庭溫情的帶貨方式也和其他人不同。前不久，她甚至將公公、婆婆以及秦昊的三姨拉進直播間，上演一場「全家助演」戲碼。

談到藝人紛紛投入直播賣貨領域的現象，伊能靜認為，當藝人是「別人賞飯吃」，但賣貨是「自己給自己機會」。她說，因為藝人的生活累積和經濟積累，他們能輕鬆轉化成合格的賣貨主播。但她也提醒賣貨的藝人，「憑我當藝人40年的經驗，我知道信任的建立很容易坍塌，所以不要有貪念」。

伊能靜回憶，「以前張學友跟我講過一句話，每個人都有機會紅一次，但紅多久才是本事。這句話是在我二十幾歲聽的，真的也聽進去了，我一直向這個目標去努力，不希望自己急功近利」。

伊能靜的一番言論引來網友大讚，「口才真的很好」，但也有人吐槽，「不就是三個字：想賺錢」。

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