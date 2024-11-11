不到40公斤… 杜淳妻子自爆因病暴瘦 發影片自嘲：給你們看腿有多恐怖

王燦拍片秀出自己的腿。(取材自微博)

大陸男星杜淳妻子王燦曾在真人秀綜藝露臉，因為甜美臉蛋、火辣身材引起網友關注。近日，她患病暴瘦的消息登上熱搜，引發網友熱議，日前，她還發布了一則視頻，配文自嘲「給你們看看79斤的腿，有多恐怖」。

揚子晚報報導，今年7月間，王燦曾公布自己確診腸躁症的病例，並告訴網友們自己先前向大家尋求增肥的方法並非是在有意製造身材焦慮，而是因為太瘦的確已經給自己的生活造成了困擾，「女生都愛美，也很正常，太瘦也會導致我參加活動拍攝雜誌不好借衣服，最小號都要用很多別針夾起來，很多好看的衣服撐不起來」等等。

當時有網友認為王燦瘦是因為她吃得很少、刻意控制飲食，實際上並非如此，她表示，「引起此病的原因有很多，比如精神障礙、內分泌、焦慮失眠 、菌叢失調等， 而我的原因是菌叢失調加上有時候工作太忙帶孩子產生的焦慮等」。

她說，自己試過暴飲暴食，各種高熱量的東西，什麼發胖就吃什麼，但適得其反，給腸胃造成了極大的負擔，導致了更多問題。