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衛詩雅、朱栢康新片相愛相殺 苦練9個月「破地獄」

記者陳穎／綜合報導
衛詩雅在「破·地獄」飾演護士，家中是做殯葬業。（圖／華映娛樂提供）
衛詩雅在「破·地獄」飾演護士，家中是做殯葬業。（圖／華映娛樂提供）

香港電影「破·地獄」，由香港二代喜劇泰斗許冠文、黃子華攜手演出，入圍香港金像獎最佳女主角的衛詩雅飾演許冠文女兒「文玥」，及曾提名金馬獎及香港金像獎最佳男主角的朱栢康飾演許冠文兒子「志斌」，兩人為作品投入長達9個月訓練破地獄流程。

除了專業課程訓練，衛詩雅、朱栢康也抓緊平日工作空檔下足苦功，衛詩雅更在反覆練習拋接劍時因重量和距離拿捏不慎，劍尖直朝臉部而來，情急之下她只好以單手擋劍，導致手心意外遭劍刺傷、驚險擋掉破相之災。

衛詩雅戲中職業為消防救護員，她除了運用曾擔任救生員的真實經歷，也比照正式救護員方式訓練體能，戲中扛起和她體重相差好幾倍的病患仍游刃有餘。此外，電影「破·地獄」中她和許冠文、黃子華、金燕玲等前輩演員對戲，各有多場不同情緒層次的哭戲，正式預告中亦可見她和戲中父親許冠文、哥哥朱栢康之間，因爭辯喃嘸文化傳男不傳女的激烈衝突場面，許冠文還對著她破口大罵女人很汙糟，讓她氣到落淚。

衛詩雅表示：「對我來說是一部階段性的重要作品，角色和我距離蠻遠的，文玥不懂表達和家人的情感也不被認同，每場戲都充滿矛盾和掙扎，是從影以來最痛心的角色！」

與衛詩雅在戲中飾演「相愛相殺」兄妹組合的朱栢康，因電影「金都」曾提名金馬獎及香港金像獎最佳男主角，在「破·地獄」中則飾演繼承喃嘸師傅「文哥」（許冠文飾）衣缽的兒子「志斌」一角，劇情中因他高中即輟學繼承家業，突顯兄妹之間男女不平等問題、引發多次家庭衝突，角色層次豐富多變，由於角色難度高，他笑說：「真的是拚了命在演啊！」

朱栢康在現實生活中身為虔誠基督徒，也自爆曾在走位彩排破地獄場次時，尚未點火卻突然視線模糊、看不清周遭的靈異事件，令他百思不得其解，為求拍攝順利，朱栢康請教友在正式拍攝時集體禱告，破地獄畫面最終才順利完成。經過此事後他認為二者只是不同宗教概念並不牴觸，也因拍攝這部作品產生不同啟發：「當你願意放下有些執著或偏見，到離開人世的那一天，相對的也不會是痛苦的狀態，上天堂或破地獄都是對生命旅程的不同探討。」

「破·地獄」朱栢康飾演許冠文的兒子。（圖／華映娛樂提供）
「破·地獄」朱栢康飾演許冠文的兒子。（圖／華映娛樂提供）

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