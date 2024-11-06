陳妍希甩婚變傳聞 扮「暗黑女高中生」瘋玩樂園

陳妍希獻出與兒子合影，萌翻網友。（取材自小紅書）

台灣女星陳妍希因為在「那些年，我們一起追的女孩」飾演沈佳宜暴紅，事業重心更移往中國拍攝多部影劇，最近卻因為鮮少與丈夫同框而頻傳兩人婚變，好奇的是兩人也沒有出面澄清，最近陳妍希曝光自己帶著兒子、朋友到環球影城 遊樂，更穿上女高中生水手服化身「暗黑JK」，看起來依舊年輕有活力。

陳妍希在小紅書 上曝光2張在環球影城旅遊的美照，不僅穿上高中生水手服，更秀出一雙修長美腿、頂著一頭俐落短髮，也在白皙臉頰畫上傷痕，看起來非常酷帥，還俏皮問粉絲：「嚇人嗎？」但身邊卻沒有老公陳曉陪伴，讓人好奇，也感到有點遺憾。

網友們也紛紛留言「不嚇人，好年輕好漂亮」、「美麗的妳，努力生活，為自己為家人好好愛自己！永遠對自己好一點」、「啊，已迷暈」、「姐姐真美，像18歲少女一樣，皮膚又白又嫩！」、「妍希，做自己、希望你越來越好」。

陳妍希上傳的照片中，其中一張照片乍看之下是陳妍希單獨和兩隻黃色小小兵公仔合影，但細看可以看到，陳妍希兒子「小星星」偷偷躲在公仔後面，俏皮模樣，讓網友驚呼：「調皮可愛的妍希和星星」。