馮淬帆大聊撞鬼經驗 籃球場人聲鼎沸…仔細看一個人都沒有

馮淬帆分享自己的靈異經驗，聽得令人毛骨悚然。（記者吳致碩／攝影）

79歲香港 資深演員馮淬帆，疫情 過後演出恐怖片「鬼們之蝴蝶大廈」，人生歷練豐富的他，接受本報系聯合報專訪，分享遇過的毛骨悚然經歷。他表示：「我看不到，但我聽得到祂們，還遇過空無一人的籃球場，卻聽到有一群『人』在比賽。」

馮淬帆在「鬼們之蝴蝶大廈」和曹佑寧飾演祖孫，在鬧鬼大廈中發生很多靈異恐怖事件，他坦言從過去到現在，似乎從來沒有得別為角色做準備，只要一上場就可以立刻入戲，他笑稱：「我應該算是天才型演員。」他解釋，「我不是學院派，不是藝校出身沒念過本科，我這種叫做自然派，以前在大陸也有很多年輕演員向我請教要怎麼演戲，我都跟他們說要自然，不要事先設計或設想太多，反而會太重力」。

馮淬帆出道多年，雖然沒有親眼見鬼，卻也經歷不少難以解釋的靈異事件。他說以前學生的時候都是住校，和同學聊聊天，桌上的水瓶就突然消失，還有一次半夜聽到籃球場有好多人在打球的聲音，結果一看一個人都沒有，後來才知道學校以前是刑場。

出道後也遇過奇怪的事情，他和劇組到外地拍戲，有人隨地上廁所，似乎是得罪了鬼神，那個人就突然對著大樹狂打，打到自己都受重傷送醫。所以後來馮淬帆出外景，都會先說「借一下」，還會中文、英文、台語、廣東話等都說一次，他說：「不可以不尊敬鬼神。」

馮淬帆雖然看不到，卻也遇過看得到的人，他說：「大家都以為鬼是在晚上出來，我的朋友看得到，他說其實祂們無所不在，是我們看不看得到而已，祂們一樣在逛街或是坐在這邊 ，所以不論到哪都不要得罪、要敬重。」