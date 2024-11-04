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吳謹言復仇失敗？「春花焰」被嫌老套 熱播劇口碑墊底

娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

中國電視劇這段時間迎來一波新劇熱潮，讓許多觀眾熬夜追劇也追不完。近日，微博公開近期熱播口碑排行榜，吳謹言、劉學義主演的「春花焰」意外只拿到第十名，大導演張藝謀監製的第一部網劇「雪迷宮」意外奪冠，拿下8.8高分。

以「延禧攻略」暴紅的吳謹言，今年6月憑藉「墨雨雲間」創下高收視、高口碑，「復仇女王」賽道大開。本以為挾著這股熱度，吳謹言可以在「春花焰」中再創高峰，沒想到主打瘋批狗血的劇情，被認為張力不足，加上復仇劇情太老套，最終在榜上敬陪末座，只拿到第10名。

而這兩年人氣竄升的男星張晚意，前不久才以「柳舟記」中足智多謀的王爺圈了一波粉，這次又在「錦繡安寧」中以「偽骨科兄妹情」（指沒有血緣關係的兄妹相愛）讓全網嗑翻。這部劇原本因為女主角任敏的顏值問題，被網友唱衰，沒想到靠著豐富劇情以及兩人生動演技翻盤，讓被視作低配版本「知否」的「錦繡安寧」，拿下微博8.2高分。

冠軍由黃景瑜、章宇、王子奇主演的「雪迷宮」拿下，據悉，該劇是張藝謀監製的第一部網劇，雖為緝毒劇但並不沉悶，而且節奏明快，還有不少熱血槍戰與打鬥戲。值得一提的是，不少粉絲很喜歡劇中兩大硬漢黃景瑜、王子奇的兄弟情，更大讚兩人帥到不行。「雪迷宮」評分為8.8。

黃景瑜在「雪迷宮」中不乏槍戰與打鬥戲。(取材自微博)
黃景瑜在「雪迷宮」中不乏槍戰與打鬥戲。(取材自微博)

熱播劇微博評分口碑榜

第1名：黃景瑜、章宇「雪迷宮」 8.8

第2名：黃軒、王雷「上甘嶺」 8.3

第3名：李沁、曾舜晞「七夜雪」 8.2

第4名：張晚意、任敏「錦繡安寧」 8.2

第5名：任嘉倫、李蘭迪「流水迢迢」7.8

第6名：張新成、王玉雯「捨不得星星」7.8

第7名：田曦薇、辛雲來「半熟男女」7.7

第8名：陳哲遠、聶遠「暗夜與黎明」7.6

第9名：歐豪、張雪迎「二十一天」7.6

第10：吳謹言、劉學義「春花焰」7.5

微博 骨科

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