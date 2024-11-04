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愛妻朱麗蒨全直擊 63歲劉德華霸氣告白 3個字融化萬人

記者林士傑／即時報導
63歲的劉德華魅力、體力過人。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）
63歲的劉德華魅力、體力過人。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

63歲的劉德華（華仔）魅力、體力過人，上周3天、51小時在小巨蛋連唱4場，場場又唱又跳3小時，最終場格外激動掉下男兒淚。3日晚來到最終場，華仔好奇問說：「我想知道這裡年紀有沒有70歲以上的？我總是要找一些年紀比我大的。」結果，一位婆婆站了起來，華仔立刻告白「我娶你」，簡單幾個字讓全場尖叫不斷。

此回巡演一度遇到颱風攪局，華仔憑著過人體力和滿滿誠意，3天完成4場演唱會，老婆朱麗蒨、女兒劉向蕙坐在台下相伴力挺，另外台下也坐滿了「劉太太」粉絲們，華仔嘴甜回應「你們都是我的女人」；但他也是許多男生的偶像，除了每場都邀請男粉一起合唱「冰雨」送給女孩，他笑說：「我很喜歡那些男生用沙啞的聲音唱『愛你一萬年』，沒想到我從年輕從騙女孩子，到現在也在騙男孩了。」

此外，華仔替每天安排不同的變化巧思，例如安可段落的寬版西裝，4場分別換了黃、綠、紅、粉紅不同顏色，且不只替台灣粉絲獻唱「世界第一等」，一連4場分別帶來「我和我追逐的夢」、「心肝寶貝」、「峰迴路轉」以及「奉陪到底」不同的彩蛋歌曲，都代表著他對歌迷朋友的心聲。

而他完成4場演出後停留一晚，稍早有粉絲在松山機場目擊華仔搭車抵達，即將搭乘專機離去，粉絲樂喊「我真是全世界最幸運的女子」。

劉德華不時比出愛心手勢，讓粉絲瘋狂尖叫。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）
劉德華不時比出愛心手勢，讓粉絲瘋狂尖叫。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）
劉德華(中)替每天安排不同顏色的安可造型。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）
劉德華(中)替每天安排不同顏色的安可造型。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

劉德華

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