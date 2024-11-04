我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約馬拉松開跑 全球5萬多選手、數千華人共襄盛舉

民主正義論壇 談大選對國際局勢影響

王星越專奪人妻… 張晚意就愛「妹妹」 被封「偽骨科專業戶」

娛樂新聞組／即時報導
張晚意在「錦繡安寧」中愛上自己的妹妹。(取材自微博)
張晚意在「錦繡安寧」中愛上自己的妹妹。(取材自微博)

長相斯文的大陸男星張晚意，憑藉「長相思」中瑲玹一角走紅，之後演出「柳舟記」，也收穫高人氣。近日，他在新劇「錦繡安寧」中演出愛上自己妹妹的私生子，竟和「長相思」劇情雷同，被網友笑稱是「偽骨科專業戶」，還有人拿他和4度在劇中「奪人妻」的王星越比較，笑翻一堆網友。

張晚意過去在古裝劇「長相思」中就曾上演過「偽骨科」（意指實際上無血緣關係）兄妹戀，在「錦繡安寧」中，他再度愛上自己的妹妹，被網友戲稱為「張愛妹」。

「錦繡安寧」中，任敏飾演的羅宜寧狗血身世曝光，發現原以為的父親，實際上只是媽媽的前夫，因此和張晚意飾演的三哥「羅慎遠」並無血緣束縛，愛情就此萌芽，進而攜手成婚。

對於被封為「偽骨科專業戶」，張晚意反應淡定，直言剛開始沒什麼感覺，現在習慣成自然，愈演愈像，任敏初次和張晚意合作，大讚對方個性與角色相當相似，看起來高冷，實則個性開朗，是會逗大家笑的幽默男孩。

據悉，除了愛上妹妹，張晚意在「柳舟記」中還冒充女主角王楚然的老公，最後演變成「搶人老婆求上位」的戲碼，讓不少網友直呼，「這哥不是背德戲不拍啊！」

更有人拿他和「奪妻專業戶」王星越相比，據悉，王星越在「周生如故」、「為有暗香來」、「寧安如夢」、「墨雨雲間」中皆是愛上人妻。神巧合讓不少網友笑翻。

王星越被網友封為「奪妻專業戶」。(取材自微博)
王星越被網友封為「奪妻專業戶」。(取材自微博)

骨科

上一則

被指好為人師、喜歡說教？ 黃磊受訪親吐心聲…

延伸閱讀

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
「墨雨」最美丫鬟黑化 新劇變身女妖 耍狠模樣驚艷網友

「墨雨」最美丫鬟黑化 新劇變身女妖 耍狠模樣驚艷網友
日本人妻意外懷孕 產女後人生全變調「後悔莫及」

日本人妻意外懷孕 產女後人生全變調「後悔莫及」
觀影說劇／張晚意、任敏談「偽骨科」兄妹禁忌戀

觀影說劇／張晚意、任敏談「偽骨科」兄妹禁忌戀

熱門新聞

郁方教養子女有一套方式，小孩也都非常爭氣。記者葉君遠／攝影

台女星兒子奪MIT科學競賽冠軍 她曝教養孩子成才靠這招

2024-10-30 17:37
53歲李英愛(右)和73歲老公鄭浩英甜蜜放閃。（取材自news1）

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

2024-10-28 04:58
虞書欣主演的「永夜星河」，劇情有創意。(取材自微博)

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

2024-11-02 21:31
吳謹言、劉學義主演的「春花焰」，整體成績不如預期。(取材自微博)

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

2024-11-03 20:32
三金大滿貫影后宋佳，演技是公認的。(取材自微博)

「繁花」之後…王家衞傳將拍大女主新劇 網點名「她」…意外被酸

2024-10-31 21:34
78歲徐少強(右)和小30歲妻子前後過世，一起舉辦告別式。圖／摘自微博

徐少強與小30歲妻共赴黃泉 合成遺照曝光全場泣

2024-10-06 10:59

超人氣

更多 >
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
「戴珍珠耳環的少女」 真跡才賣不到4美元

「戴珍珠耳環的少女」 真跡才賣不到4美元
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光