王星越專奪人妻… 張晚意就愛「妹妹」 被封「偽骨科專業戶」

張晚意在「錦繡安寧」中愛上自己的妹妹。(取材自微博)

長相斯文的大陸男星張晚意，憑藉「長相思」中瑲玹一角走紅，之後演出「柳舟記」，也收穫高人氣。近日，他在新劇「錦繡安寧」中演出愛上自己妹妹的私生子，竟和「長相思」劇情雷同，被網友笑稱是「偽骨科 專業戶」，還有人拿他和4度在劇中「奪人妻」的王星越比較，笑翻一堆網友。

張晚意過去在古裝劇「長相思」中就曾上演過「偽骨科」（意指實際上無血緣關係）兄妹戀，在「錦繡安寧」中，他再度愛上自己的妹妹，被網友戲稱為「張愛妹」。

「錦繡安寧」中，任敏飾演的羅宜寧狗血身世曝光，發現原以為的父親，實際上只是媽媽的前夫，因此和張晚意飾演的三哥「羅慎遠」並無血緣束縛，愛情就此萌芽，進而攜手成婚。

對於被封為「偽骨科專業戶」，張晚意反應淡定，直言剛開始沒什麼感覺，現在習慣成自然，愈演愈像，任敏初次和張晚意合作，大讚對方個性與角色相當相似，看起來高冷，實則個性開朗，是會逗大家笑的幽默男孩。

據悉，除了愛上妹妹，張晚意在「柳舟記」中還冒充女主角王楚然的老公，最後演變成「搶人老婆求上位」的戲碼，讓不少網友直呼，「這哥不是背德戲不拍啊！」