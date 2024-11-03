「武后」劉曉慶能屈能伸 出獄後橫店當臨演 當劉濤丫鬟

劉曉慶能屈能伸，自稱出獄後曾演劉濤的丫鬟。(取材自微博)

73歲女星劉曉慶演過慈禧、武則天、孝庄皇后，更曾名列富比士中國富豪榜，2002年她曾因逃稅入獄，打回原形重出江湖。日前被爆婚內出軌，但她不但毫髮無傷，反而又紅了一波。上節目聊到出獄後曾橫店找工作，給劉濤 當過丫鬟，很快又上了熱搜，贏得無數敬佩讚嘆。

劉曉慶不諱言自己「不是貞節烈女」，經歷人生大起大落，明明拿過六次金雞百花獎，但出獄後背一身債，決定去橫店影視城找機會，就跟臨演們坐在一起，只要誰給錢，她就去演，沒角色的也去，拿50塊人民幣，形容站在片場燈光下覺得像夢一樣，「我以為我一生都不能演戲了」，並提到某部戲劉濤演公主，她就在旁邊應答喊「公主」。

雖然這是劉曉慶親口說的，但網友搜到兩人合作的「永樂英雄兒女」，發現劉曉慶演的不是丫鬟，而是一個重要的酒樓老闆娘角色，覺得演慣女一的她，可能只是不習慣罷了，但大家仍對影后的能屈能伸留下極佳印象。

劉曉慶結了四次婚，今年8月曾傳跟第四任老公離婚，但未獲證實，且兩人10月30日仍共度生日。劉曉慶被爆2015年偷吃小20歲的攝影師，流出的音檔中可見劉曉慶稱對方「老公」，不但索吻，還要求對方將「彈藥」保留到見面時用，兩人婚外情到2021年才結束。