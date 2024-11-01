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吳奇隆懶理婚變傳聞 帶兒買冰淇淋…「2舉動」暖爆店員

娛樂新聞組／即時報導
吳奇隆帶著兒子「步步」買冰淇淋。(取材自微博)
吳奇隆帶著兒子「步步」買冰淇淋。(取材自微博)

大陸女星劉詩詩與台灣男星吳奇隆2011年合作「步步驚心」相戀，於2015年結婚，婚後生下兒子「步步」。近日，有網友PO文，提到吳奇隆帶著兒子來買冰淇淋，但小朋友不小心把冰淇淋掉到地上，店員於是補送一份，吳奇隆竟回贈烘焙點心，暖心舉動獲網友大力稱讚。

劉詩詩結婚生子後，淡出演藝圈將近6年，直到去年才以古裝劇「一念關山」成功復出，今年又開拍新戲「掌心」。但事業順遂的她卻和吳奇隆屢屢傳出婚變消息，甚至有狗仔爆料，兩人將在2025年上半年官宣離婚，並爆出「已分割財產」，不過據悉吳奇隆公司高層曾私下表示「沒有的事」。

近日，劉詩詩忙於拍片，吳奇隆被發現一人帶娃去買冰淇淋。根據在冰淇淋店工作的網友表示，「吳奇隆本人很有禮貌，跟兒子說話也特別溫柔，而且非常低調」。但小朋友不小心弄掉冰淇淋，吳奇隆又來買一個，獲店家免費補送一支冰淇淋。

沒想到，過了大約20分鐘，吳奇隆竟帶了一份烘焙點心回贈，表示想感謝店家，讓該名網友大感驚訝，並稱「沒想到大明星竟如此有禮」。

不少網友看了紛紛大讚，「嚴以律己，寬以待人，言傳身教，步步寶貝將來也會很優秀」、「好暖心啊」、「永遠的優質偶像」。

吳奇隆 劉詩詩

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