演繹生活煙火味 李光潔「小巷人家」首播收視衝第1

「小巷人家」講述20世紀70年代末的故事。(取材自微博)

由閆妮、郭曉東、李光潔、蔣欣主演的電視「小巷人家」首播3集，拿下衛視收視第一，不只收視率高，觀眾評價也不錯，網友紛紛誇讚演繹生活煙火之味，這種溫情群像太好看了。

揚子晚報報導，「小巷人家」改編自幻想工場作者米的同名小說，劇情主要圍繞在20世紀70年代末，同住在蘇州棉紡廠家屬區一條小巷裡的莊、林兩個家庭展開。

預告中，紡織廠女工黃玲（閆妮飾）與教師丈夫莊超英（郭曉東飾）的「悲喜」並不相通，丈夫在大談兒子讀書學習的重要性，而操持家庭的黃玲則更關心他的閱卷補助何時下發，夫妻間的對話真實逗趣。

另一邊，工程師林武峰（李光潔飾）與廠花宋瑩（蔣欣飾）為了能節省開支早日「喜提」電視機，一家三口開啟了花式吃蛇瓜的「艱苦」奮鬥，「笑果」拉滿。

兩家裡的三個孩子也迎來自己的青春序章。莊圖南（范丞丞飾）順利考上理想大學，與同班同學李佳（盧昱曉飾）展開了一段校園純愛；青梅竹馬的莊筱婷（關曉彤飾）與林棟哲（王安宇飾）因學術原因分離後，也逐漸婷認清了對彼此的心意……儘管生活艱難，同住在一方小院的兩個家庭，卻在一來一往的相處中彼此承托，逐漸結下莫逆之情，呈現著一幕幕溫馨瞬間。

報導指出，「小巷人家」將親情、愛情、鄰里情等濃厚情感一幀一影地鮮活呈現。劇中既有父母攜手半生的傳統婚姻，也有青梅竹馬的純美愛情，亦有鄰里之間情深義厚的互助……劇集以輕喜詼諧的筆觸，全景照亮沉澱於年代裡的情感肌理，勾勒著人與人日常之間最純粹的善意與溫暖，為當下觀眾提供著熨帖人心的精神療癒。同時，也讓新時代的年輕人從劇中感悟到樂觀、豁達的生活智慧，塑造堅韌樸實的向心力。