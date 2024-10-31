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珠簾玉幕發布會…被指變很多 採珠奴趙露思哭了

娛樂新聞組／即時報導
見面會收到粉絲禮物，趙露思感動落淚。（視頻截圖）
見面會收到粉絲禮物，趙露思感動落淚。（視頻截圖）

大陸當紅「95花」正面對決，趙露思新劇「珠簾玉幕」宣布11月1日開播，和虞書欣新劇「永夜星河」兩部古裝劇撞檔。近日趙露思新劇預告曝光，劇中她飾演採珠奴「端午」，險些遭惡霸侵犯，罕見大尺度畫面、台詞，驚呆一票粉絲。

31日趙露思出席「珠簾玉幕」發表會時情緒激動，流下了眼淚。她表示已經有六、七個月沒有拍戲，劇組人員見到她都說她長大了，這讓她哽咽不已。而在見面會現場，粉絲送禮物給趙露思，她也感動哭了。

不過，有人認為劇組成員在委婉地說她與之前相比變化很大，而一些網友則直接指出她變老了，甚至有人說她長得像趙荀，或是特種兵中的李二牛。

綜合媒體報導，新劇強暴片段曝光後引發熱議，不少粉絲驚呼：「我的天啊，這真的是出現在2024年的劇宣嗎」、「趙露思這次的角色突破很大」。還有不少網友評論趙露思的臉變得奇怪，以前她給人的印象是圓潤可愛，現在她瘦了很多，失去以往那種獨特的魅力和辨識度。

其實日前趙露思出席知名時裝品牌活動，不少網友紛紛表示「真的感覺又變了」，還有人說「下巴感覺可以戳人了」。大家普遍感到趙露思的樣子與過去大不相同，從身材到妝容，曾經那個靈動可愛的女孩似乎不見了。

趙露思被指樣子與過去大不相同。（取材自微博）
趙露思被指樣子與過去大不相同。（取材自微博）

趙露思 端午

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