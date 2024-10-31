討高價球鞋、背刺前東家…18歲「花少」榮梓杉人設翻車？

18歲「花少」榮梓杉被指人格有問題，經紀方轉律師信駁斥。（取材自微博）

今年18歲的榮梓杉年前因為演活「隱秘的角落」的孤僻資優生「朱朝陽」知名度大漲，日前有部落客指責榮梓杉人品有問題，火了之後立刻背叛前東家、解約時說對方雇用童工，還索要高價球鞋等等，引發熱議。搜狐娛樂報導，榮梓杉工作室對此轉發律師聲明回應，指相關言論均不屬實，是蓄意捏造的虛假信息。

榮梓杉出演賈樟柯執導的電影「山河故人」出道，他在拍戲期間同時準備大學考試，並以優異的成績取得「中央戲劇學院」表演專業第一名及「北京電影學院」表演專業第一名，被網友大讚他戲裡戲外都是學霸。

綜合媒體報導，圈內人爆料這季「花少」裡一個童星火了之後，被導演陳思誠看上，童星不僅是立刻背叛，而且還轉過頭來和原公司打官司，說前公司雇用童工。

這個博主說最早是她朋友簽約榮梓杉，用盡一切人脈，讓他上了很紅的劇，沒想到榮梓杉背刺前公司；此外，當時培養時，博主朋友問：「你喜歡什麼球鞋，我送你一雙 」，結果榮梓杉要了一雙迪奧和AJ聯名、價值數萬元的球鞋。

此外，在綜藝節目「花少」中，榮梓杉一些行為也引起觀眾討論，他為了讓金晨幫他拿東西，套路金晨稱自己手上的包包和她的鞋子很配；有人認為一個大男人，連個小袋子都要推給女生拎，顯得不夠有擔當，也有人覺得榮梓杉可能只是在節目中的一時之舉，想要與金晨互動或開玩笑的心態，並非有意表現出不負責任或依賴他人。

榮梓杉前經紀團隊成員發長文力挺榮梓杉，稱榮梓杉本來就喜歡球鞋，對方「發問」也沒有說「提問的前提是要送他一雙鞋」；該前經紀團隊成員還提到榮梓杉對親情感知讓他動容：「因為一個節目鏡頭拍攝的角度說梓杉的眼神嚇人，說原生家庭有問題，某種程度上可能真的可以說是人身攻擊了」。

榮梓杉前經紀團隊成員並表示，「我認識的榮梓杉，是會把經紀人當自家姐姐，是非常非常慢熱但也很走心的普通小孩」。