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孫儷大暴走？和鄧超齊護兒女隱私 爆街頭破口罵路人

娛樂新聞組／綜合報導
孫儷、鄧超是圈內公認「模範夫妻檔」。(取材自微博)
孫儷、鄧超是圈內公認「模範夫妻檔」。(取材自微博)

大陸女星孫儷以經典宮鬥劇「後宮甄嬛傳」大受歡迎，2010年與鄧超結婚，育有一雙兒女，一家四口感情非常幸福，更是演藝圈著名的模範夫妻，夫妻倆更是演藝圈的好脾氣，沒想到近日卻驚爆在路上和路人暴衝大吵架。

大陸狗仔劉大錘爆料，夫妻倆在公共場合和人一言不合大吵，引起不少人關注，而吵架的原因可能是路人在未經過他們的同意，偷拍到他倆的孩子，基於保護孩子的原因，兩人才會忍無可忍和路人大吵一架。

影片中可見戴著口罩及帽子的孫儷顯得相當焦急，不時看手機、打電話，時而環顧四周，沒多久後她便帶著孩子一起去找鄧超。下一秒夫妻倆就與一旁路人吵起來，孫儷情緒激動，鄧超也皺緊眉頭，離開時，鄧超抱起孩子輕拍背，似乎是在安撫孩子。

「要是因為小孩我覺得我忍不了」，「保護孩子當媽的會變成鋼！支持娘娘罵的好！」不少網友表示，如果真的是私人時間真的不該去偷拍，而且還有小孩子，真的要給藝人一些空間，也有人認為他們夫妻出了名的好脾氣，會在路上大吵一定是踩到了底線。

但此說法未經證實，而孫儷與鄧超也並沒有做出回應。

鄧超 孫儷 口罩

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