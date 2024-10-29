觀影說劇／劉德華、莫文蔚時隔19年再合作 片中火藥味濃…

劉德華和莫文蔚在「焚城」裡有大量火藥味十足的對手戲。(取材自微博)

大陸災難題材影片「焚城」將於11月上映，該片近日在廣州舉行路演活動，監製江志強、導演潘耀明出席了映後交流活動。兩人大讚劉德華 、莫文蔚19年後再合作很有新鮮感；同時稱讚白宇演技很好，入戲很深。

新快報報導，「焚城」由江志強監製，潘耀明執導，由劉德華、白宇、莫文蔚主演。故事講述高強度放射物銫137突發洩漏，24小時後輻射擴散全城，700萬人危在旦夕。高層因擔心引發恐慌故封鎖輻射消息，專家范偉立（劉德華飾）與Cecilia（莫文蔚飾）針鋒相對，為民眾爭取一線生機。同時，消防隊長黎傑峰（白宇飾）和隊友已奉命奔赴未知前線，殊不知，天災的背後，似乎另有隱情。片中，富商（王敏德飾）因個人私利，走私洋垃圾而釀成大禍，引發末日災難，而其在災難下的從容姿態，不禁令人深思其背後的陰謀。

劉德華和莫文蔚在「焚城」裡是棋逢敵手，兩人有大量火藥味十足的對手戲。片中，眾人發現洩漏的危險物質遇水會大大加重擴散，讓這場末日救援陷入焦灼。一方面，環保專家范偉立認為颱風將近，消防員用水救人是頭等大事。高層Cecilia卻堅持另尋解決辦法，兩人各執一詞。此番是劉德華和莫文蔚時隔19年的再度合作，兩人片中的角色關係充滿張力。

在日前發布的「災難為鏡，照出人性」故事特輯中，莫文蔚自言自語，和劉德華針鋒相對的戲分演得非常過癮。