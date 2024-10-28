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竇靖童出道8年首次開個唱 獲封「最強星二代」

娛樂新聞組／綜合報導
竇靖童出道八年首次舉行個人巡迴演唱會。(取材自微博)
竇靖童出道八年首次舉行個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童出道八年首次舉行個人巡迴演唱會「狀況外」，日前於上海靜安體育中心展開。竇靖童於演唱會中展示她八年來音樂路上的成長和突破，演出上設計了五個章節，以她一貫慵懶空靈的聲線，大玩實驗性音樂風格，將電子、輕爵士、迷幻搖滾、民謠等多種元素融合交叠，令觀眾感觀上得到多元化的衝擊，無不驚嘆竇靖童多才多藝，並封她為「最強星二代」。

香港01報導，演唱會當中，竇靖童一共換了三個造型，並演奏Theremini特雷門琴、中國鼓和吉他。雖說是首次個人演唱會，但竇靖童非常了不起，由頭帶動觀眾情緒到尾，每首歌也讓觀眾跟著她的音樂意景及情緒進入狀態，並帶動歌迷一起大合唱，經典代表作品「Monday」的全場大合唱也將演唱會氛圍推到高潮。

演唱會在「河流」、「同一片天空下」歌曲中進入夜色尾聲，竇靖童跟觀眾說，「謝謝大家，今天晚上跟我一起共渡這個晚上，送給大家最後一首歌，叫『同一片天空下』，希望我們很快可以再見面。」歌迷大叫不要，竇靖童就輕聲笑著說，「可以來武漢來看我喔。」歌迷依舊是不捨離去，不停大叫近五分鐘後才散場。

竇靖童出道八年首次舉行個人巡迴演唱會。(取材自微博)
竇靖童出道八年首次舉行個人巡迴演唱會。(取材自微博)

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