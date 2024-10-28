天王大馬打對台 劉德華寫親筆信 周杰倫：收到第3次了、很窩心

劉德華本周將空降台北小巨蛋開唱。(圖／台灣映藝提供)

劉德華（華仔）上周空降老婆朱麗蒨家鄉大馬，在亞通體育館連辦4場「今天…is the day」巡演，碰巧26日、第3場周杰倫 在隔壁的武吉加里爾國家體育場開唱，打對台的兩位天王惺惺相惜，華仔特別託人送上親筆信，讓周杰倫很是感動。

周杰倫笑稱雙方常在同個城市演出，很有緣分，繼深圳、新加坡 後第三次收到華仔親筆寫下「Good show」，感覺非常窩心，接著開心地比起大拇指，隔空感謝華仔鼓勵。華仔連續四場又唱又跳近三個小時，全場齊聲唱和讓他承諾會繼續唱下去，更不時叮嚀粉絲注意身體健康，他說過對唱歌、演戲同樣喜歡，如今已經成為生活的一部分，如同呼吸一樣重要，顯見其不輕言退休的心態。

而華仔每每開唱，台下觀眾總是大方表現對他的滿滿愛意，此行大馬看見數名精心打扮穿著婚紗的歌迷，他逗趣問說「要嫁給我嗎」，簡單幾個字就讓全場尖叫不斷，似乎怕讓老婆吃醋，他連忙說「等下回家要被擰耳朵了」，全場又是一陣笑聲。

姜皓文、殷寧夫婦在最終場現身朝聖，別具意義的是24日是殷寧生日、25日是夫婦結婚紀念日、26日是姜皓文生日，華仔特地安排「暗裡著迷」、「心肝寶貝」兩首歌曲當成禮物，同時率領全場高唱生日快樂歌，姜皓文興奮表示：「感謝華哥的所有祝福！其實看著華哥在台上又唱又跳，他的魄力讓我十分佩服，覺得看一次也不夠，希望在香港可以再看一次。」

姜皓文(右)、殷寧夫婦朝聖劉德華演唱會。(圖／台灣映藝提供)

華仔本月全心投入「今天…is the day」巡演，澳門 、新加坡、大馬均是4場演出，昨晚完成大馬站後稍作休息，接著啟程飛抵台北，31日將在台北小巨蛋連唱4場。