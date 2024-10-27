中國金雞獎提名公布 王一博角逐影帝 趙麗穎爭女配

趙麗穎首獲金雞提名女配。（取材自微博）

第37屆中國電影金雞獎提名名單於27日在北京公布，電影「志願軍：雄兵出擊」獲得最佳故事片、最佳導演、最佳攝影、最佳錄音、最佳美術、最佳音樂、最佳剪輯等七項提名。

由方勵執導的紀錄片作品「里斯本丸沉沒」，此次獲得最佳紀錄/科教片提名。

中國電影金雞獎創建於1981年，是由中國文學藝術界聯合會和中國電影家協會主辦的全國性評獎活動。 今年金雞獎將於11月13日至16日在福建省廈門市舉辦。

最佳男主角

王一博「熱烈」

沈騰「飛馳人生2」

林保怡「白日之下」

金巴「雪豹」

彭昱暢「我們一起搖太陽」

雷佳音「第二十條」

最佳女主角

馬麗「第二十條」

加華草「洛桑的家事」

李庚希「我們一起搖太陽」

張子楓「穿過月亮的旅行」

周美君「倒倉」

葛兆美「乘船而去」

最佳男配角

王傳君「孤注一擲」

王驍「三大隊」

白客「年會不能停！」

范丞丞「飛馳人生2」

洛桑群培「雪豹」

最佳女配角

劉丹「乘船而去」

岳紅「走走停停」

趙麗穎 「第二十條」

徐帆「我們一起搖太陽」

郭柯宇「又是充滿希望的一天」

最佳故事片提名

「三大隊」

「年會不能停！」

「志願軍：雄兵出擊」「

我們一起搖太陽」

「熱烈」

「第二十條」

最佳導演

大鵬「熱烈」

申奧「孤注一擲」

陳凱歌「志願軍：雄兵出擊」

韓延「我們一起搖太陽」