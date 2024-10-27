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廚藝才遭質疑 黃磊玩梗自嘲：不是我做的，放心吃

娛樂新聞組／綜合報導
黃磊在烏鎮戲劇節青年之夜上玩梗自嘲，被讚格局大。(取材自微博)
黃磊在烏鎮戲劇節青年之夜上玩梗自嘲，被讚格局大。(取材自微博)

男星黃磊多才多藝除了是演員、老師，廚藝精湛的他還有著「黃小廚」封號。但這段時間，黃磊在綜藝中做的菜被質疑難吃，甚至有網友研究片段，挖出證據。近日，在烏鎮戲劇節青年之夜上，黃磊發言鼓勵青年戲劇人，並喊話大家開開心心多吃點東西，「放心，東西不是我做的」。相關話題秒登熱搜，網友紛紛稱讚「太會玩梗了」。

黃磊最近在網路上因為「做菜難吃」的傳聞受到了不少關注。有網友扒出，黃磊在「嚮往的生活」中煮豆角，卻因沒熟導致宋丹丹食物中毒；用雞蛋加薑和醋做了一盤「賽螃蟹」，趙麗穎吃了一口露出「若有所思」表情；2斤黃酒燉的豬蹄，鹿晗嘗後「一言難盡」的模樣也讓網友議論紛紛。

不只如此，何炅在節目中瘋狂稱讚黃磊廚藝也引發網友熱議，紛紛調侃他「誇的多吃的少」，像極了「捧殺」行為。

近日，黃磊現身第11屆烏鎮戲劇節，在青年之夜晚會上，他感謝青年戲劇人一周來辛苦的演出，請大家多吃一些，還強調，「放心，這東西都不是我做的，放心吃啊！」隨後並喊話同為評委的何炅，「何老師別吃啊」，讓台下的何炅聽後笑得合不攏嘴。

針對黃磊的玩梗自嘲，不少網友大讚，「黃磊很懂網路上的梗啊」、「生活中煩惱最後化成幽了自己一默」、「黃老師格局太大了」、「走自黑的道路，讓別人無路可走」、「瞬間反轉了，聰明人」。

何炅被喊話「別吃」後笑得合不攏嘴。(取材自微博)
何炅被喊話「別吃」後笑得合不攏嘴。(取材自微博)

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