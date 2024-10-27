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大和解？蹭熱度？楊冪包場趙麗穎新片 雙方粉絲吵翻天

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪為趙麗穎新片包場，引起網友議論。(取材自微博)
楊冪為趙麗穎新片包場，引起網友議論。(取材自微博)

由知名女星趙麗穎、「繁花」最美老闆娘辛芷蕾主演的電影「喬妍的心事」日前上映，首日票房衝破4400萬票，成績不俗。首映當天，圈內不少人包場支持，其中，最引人注意的便是楊冪。據悉，同為「85花」的兩人一直被外界視為競爭對手，楊冪為趙麗穎包場自然引起不少網友議論。

趙麗穎不久前才二封金鷹獎視后，新作品「喬妍的心事」自然引發不少關注。首映當日，與辛芷蕾一同參加「花兒與少年」的秦嵐、迪麗熱巴、秦海璐、王安宇、胡先熙、趙昭儀等人特地包場支持，而在包場的一連串名單中，楊冪的名字赫然在列。

眾所周知，年齡相仿、同為一線女星的楊冪和趙麗穎，一直被外界視為「對手」，不只常被網友拿來比較，雙方粉絲也時常打口水仗，互不相讓，兩位「85花」更多次傳出不和消息。這次楊冪大動作支持趙麗穎新電影，自然令不少人驚訝。

似乎得知眾人質疑，楊冪隨後曬出包場海報，並回應，「謝謝那麼多『楊冪』替我第一時間包場。電影從立項到上映是個不容易的過程，祝福『喬妍的心事』、『焚城』都大賣，好的市場需要從業者和觀眾一起努力。」

對此，有網友表示，楊冪的主動示好，是否代表兩人「世紀大合解」了，還有不少人稱讚楊冪大氣、有格局。

不過，也有人不以為然，認為楊冪此番操作是故意「蹭熱度」，藉著包場火速製造了「楊冪格局」熱搜，被讚「這個錢花得還是挺值的」。

趙麗穎主演的電影「喬妍的心事」日前上映。(取材自微博)
趙麗穎主演的電影「喬妍的心事」日前上映。(取材自微博)

楊冪 趙麗穎 迪麗熱巴

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