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「被迫休息」1年 王嘉爾自爆受抑鬱症之苦

娛樂新聞組／綜合報導
王嘉爾自爆罹患抑鬱症。(取材自微博)
王嘉爾自爆罹患抑鬱症。(取材自微博)

近年將工作重心移往大陸的香港歌手王嘉爾，近日受訪吐露已停工休息一年，原因是精神狀況不好，患上抑鬱症。許多網友對一向以陽光形象示人的他患上抑鬱症表示難以置信。

王嘉爾去年在大陸巡演，但年底北京場爆健康出狀況，一度喊停，他透露，過去十年一直往前衝衝衝，每天大概只能睡三、四個小時，忙到有些焦慮。談到休息近一年時間，坦言是「被迫休息」，「因為我狀態真的不是很好」。不過他稱，也許這是最好的安排，「現在我覺得心理、邏輯和心態都比之前健康很多」。

王嘉爾並透露明年下半年會回歸，重啟工作。

看到這個消息，不少粉絲在留言區為他打氣，「好好調整好好休息」、「他真的好真誠」。

當王嘉爾談到自己希望在35歲前成為父親的願望時表示，「我想成為一個好爸爸，給予孩子我所能給予的一切愛與關懷」。

王嘉爾好友Henry也證實，「他確實是有少少情緒病」，去年是他見過王嘉爾最不開心的時期。Henry知道王嘉爾自我要求高，當時他身邊人和他想不一致，所以他就給自己很多壓力。Henry也直言，作為好友能做的也就是陪他聊聊天，做好分內事減輕他的壓力，畢竟最終還是要靠他自己克服。

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