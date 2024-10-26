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觀影說劇／吳謹言再扛復仇大旗 首演殺手很興奮

娛樂新聞組／綜合報導
劉學義在劇中給人玩世不恭，甚至厭世的印象。(取材自微博)
劉學義在劇中給人玩世不恭，甚至厭世的印象。(取材自微博)

由黃偉杰、程籙執導，劉學義、吳謹言主演的古裝愛情劇「春花焰」正在熱播，兩位導演談及在當下數量龐大的古偶劇中如何破圈，均表示「盡人事聽天命，做好的作品，對得起觀眾」。另外，導演程籙也提到，這是吳謹言第一次演殺手，她相當興奮，也做了很多功課。

新京報報導，導演黃偉杰表示，當初看到這個故事時，最打動他的是眉林和慕容璟和的關係很特別，沒有我們平時看到的一些常規古偶劇「親親抱抱舉高高」設定，兩人從主僕關係慢慢發展到有感情，這個過程讓黃偉杰覺得很有趣。

而全劇開場時，男主角慕容璟和呈現出厭世的狀態，是古偶男主角中很少見的人設，程籙說「慕容璟和不只是厭世，他是不想活，活著只為了復仇，只要能復仇，付出多大代價都願意；但是他又要掩飾野心，因此給人造成一種玩世不恭、甚至厭世印象」，導演補充說，「劉學義雖然看來好像一直在厭世，但不經意之間眼神會有殺人的光」。

此外，有觀眾提到，吳謹言是「復仇賽道的神」，這是她繼「墨雨雲間」之後，再一次扛起復仇大旗。導演透露，這是吳謹言第一次演「殺手」，她之前演的多是宮廷復仇，當時跟她聊演角色時，她相當興奮，也為此做了很多功課。

導演說，有一場戲眉林在喝酒時懷念慕容璟和，吳謹言想哭，「我跟她說你不能哭出來，要憋著，她馬上就明白這種狀態」。一個人情緒快崩潰時要憋住不哭，是很難受的事情，但是吳謹言控制得非常好。

吳謹言第一次演殺手角色，相當興奮。(取材自微博)
吳謹言第一次演殺手角色，相當興奮。(取材自微博)

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