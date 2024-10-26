被譏「這麼沉怎麼拖」金馬影后狠甩25公斤：老娘扛過來了

馬思純半年內甩掉25公斤。(取材自微博)

金馬影后馬思純過去因身心狀態失調，停工休養期間胖到近80公斤，此次與徐帆領銜主演的「煙火人家」重回螢光幕，靠運動和節食，半年內甩掉25公斤，自傲瘦身成功，她坦言有很長時間是放棄自己的狀態，「就是怎麼減也減不下來」。自傲瘦身成功

馬思純坦言當時就連看到鏡中的自己也會覺得胖了很多，在「江照黎明」飾演被家暴 角色，遭網友惡毒評語「她這麼沉怎麼拖得動啊」讓她印象深刻，後來成功瘦下來後，後來成功瘦下來後，首次露面參加活動走紅毯時，她表示前一晚其實相當膽怯，「走上紅毯的瞬間那一刻我還挺爽的，我就覺得『老娘扛過來了』，我做到了」，她也表示現在的自己相當有自信，並且不受流言蜚語所影響。

馬思純因憂鬱症所擾，服藥導致她短時間體重大增。(取材自微博)

馬思純外貌清純甜美，2016年憑電影「七月與安生」，飾演七月一角而暴紅，片約不斷。她2021年爆出與樂團「盤尼西林」主唱張哲軒熱戀，繼而傳她已婚且到英國待產，她去健身房運動，竟有網友評論她在產後進行如此高強度的運動不合適。2022年，馬思純自爆患上抑鬱症，需停工休養，又因為服用藥物，導致身材暴肥；她經過長達一年時間休養後病情好轉，加上狂做運動，半年減了25公斤甩肉25公斤，終於回復了美女體態。