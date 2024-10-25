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葉珂嫌棄陶喆歌「今天妳要嫁給我」 與Angelababy有關

記者陳建嘉／即時報導
葉珂(左)和黃曉明同框照。(摘自微博)
葉珂(左)和黃曉明同框照。(摘自微博)

黃曉明新任女友葉珂近來頻頻出包，像是自創服飾品牌被爆抄襲，而她日前直播時分享生活點滴，表示有次朋友替她舉辦生日派對，當時以為朋友們晚到，於是自己跟閨密開始放肆地唱歌，「唱伍佰什麼什麼，那起又落就那些猥瑣的歌，還有張惠妹，我根本唱不上去」，更形容陶喆和蔡依林的合唱歌曲「今天妳要嫁給我」是很丟人的曲目，然則微博上有不少大陸網友發現「今天妳要嫁給我」是Angelababy在2015年主演電影「新娘大作戰」的片尾曲。

網友指出，葉珂討厭「今天妳要嫁給我」的原因有這首歌是Angelababy電影的配樂，更揶揄「葉珂把baby研究的很細緻啊」，相當諷刺，而也有網友為葉珂緩頰，有網友幫她說話稱她是指自己若唱這首歌丟人，而不是指陶喆這首歌本身丟人，汪小菲的母親張蘭也發聲力挺，「又沒危害社會，（網友）多包容一點」。

至於陶喆日前出席活動，對此則表示確有聽聞此事，「完全沒有在理她說什麼，大概有聽到這個形容，但是我就做自己的音樂就好，這首歌在演唱會的時候，大家說就很像一個很大的婚禮的感覺，所以我覺得氣氛非常好」

Angelababy主演電影「新娘大作戰」片尾曲便是陶喆、蔡依林「今天妳要嫁給我...
Angelababy主演電影「新娘大作戰」片尾曲便是陶喆、蔡依林「今天妳要嫁給我」。(摘自微博)
Angelababy主演電影「新娘大作戰」片尾曲便是陶喆、蔡依林「今天妳要嫁給我...
Angelababy主演電影「新娘大作戰」片尾曲便是陶喆、蔡依林「今天妳要嫁給我」。(摘自微博)
黃曉明的前妻Angelababy無端被牽扯。(摘自微博)
黃曉明的前妻Angelababy無端被牽扯。(摘自微博)

Angelababy 黃曉明 汪小菲

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