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鄧超槓上黑心公司 心機設騙局「勝券在握」

娛樂新聞組／綜合報導
鄧超飾演被暴力開除的元老級員工。(取材自微博)
鄧超飾演被暴力開除的元老級員工。(取材自微博)

由劉循子墨導演、鄧超主演的電影「勝券在握」近日宣布定檔。據悉，人生以「超絕e人」的鄧超此番重磅加盟「i人劇組」，一度拍到捨不得離開片場。

揚子晚報報導，這次鄧家佳、鄭雲龍、喻恩泰、張本煜、柯達、李乃文等眾多實力派演員同台交鋒，攜手「揚名立萬」創作班底，不少觀眾表示「這個陣容穩了」、「預告質感絕佳」，引發無數期待。

「勝券在握」講述了在科技公司工作了十年的元老級員工白勝（鄧超飾）被高層暴力開除，手握高期權卻無法兌現的他被逼到絕路，決定暗設騙局，營造擁有「最新高端技術」的假象，試圖重回公司，只為苟住100天，贏回800萬。這是一場職場打工人與黑心公司的高能較量，全員心機拉滿，職場風雲將起。

在「在職難逃」版定檔海報中，鄧超、鄧家佳、鄭雲龍、喻恩泰、張本煜、柯達、李乃文、楊皓宇神色各異，眾人置身於職場環境卻如同被困牢籠，周圍黑雲密布、文件散落，在他們頭頂上方的是象徵自由的天窗。有人滿懷希望抬頭仰望，有人野心勃勃直視前方，誰能成為那隻率先突破的「飛鳥」，所有人都在摩拳擦掌翹首以盼。

說到導演劉循子墨，曾帶來爆款電影「揚名立萬」，此次電影「勝券在握」是劉循子墨精心打磨三年的全新力作，影片以現實職場生活為背景，又透過超現實的手法將故事和角色極致化呈現，融合荒誕和黑色幽默元素，形成獨樹一幟的影片風格，獵奇的職場故事設定使觀眾擁有無限的想像空間。

此外，本片的演員陣容也是看點滿滿，導演劉循子墨首次與鄧超、鄭雲龍、李乃文合作便擦出不小的火花。尤其鄧超，白勝與鄧超過往演繹的角色有很大不同，因此在拍攝前他曾多次與導演進行深度溝通，步步深挖角色，不斷雕琢演技、不斷調整狀態。此番實力演員齊聚，新老朋友相逢，一起看職場草台班子如何聯手幹翻黑心公司。

鄧超

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